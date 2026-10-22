Cần Thơ: Hai học sinh tử vong, cảnh báo hiểm họa từ phà tự chế

6 học sinh may mắn thoát chết

Sáng 22/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Phan Vĩnh Lộc, Bí thư phường Vị Tân, TP Cần Thơ cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã cử nhiều đoàn đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình các nạn nhân.

Chiếc phà tự chế bị lật úp làm chết 2 em học sinh trưa 20/10.

Thượng tá Ngô Tấn Hùng, Phó trưởng Công an phường Vị Tân cho biết, khoảng 14h ngày 20/10, công an phường nhận tin báo của người dân về vụ lật phà tự chế tại kênh Nông Dân, thuộc khu vực 2, phường Vị Tân.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm 8 học sinh lớp 12A10 Trường THPT Vị Thanh đến nhà bạn Lâm Thị Ngọc Hân để chuẩn bị quà nhân dịp 20/10.

Nhà Hân nằm bên kia kênh, không có đường xe chạy đến tận nơi. Muốn qua nhà bạn, nhóm học sinh phải sử dụng chiếc phà tự chế được ghép từ 4 phuy nhựa, phía trên nối bằng các thanh sắt, kéo qua kênh bằng dây.

Khi đến nơi, các em để xe ở bờ đối diện rồi cùng xuống phà. Trong lúc di chuyển, cả nhóm dồn về một bên khiến chiếc phà mất thăng bằng, nghiêng rồi lật úp, đè lên người các em.

Công an xác định, do mất thăng bằng, phà lật úp.

Sáu học sinh may mắn thoát ra khỏi chiếc phà, ngoi lên mặt nước và bơi được vào bờ. Hai em Huỳnh Quốc Vinh và Quách Phan Ngọc Diễm bị chìm dưới nước.

"Nghe tiếng tri hô, người dân lập tức tìm cách ứng cứu. Diễm được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang nhưng không qua khỏi, tử vong vào khoảng 2h ngày 21/10. Thi thể Vinh được người dân tìm thấy khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, cách hiện trường khoảng 20m", thượng tá Ngô Tấn Hùng chia sẻ.

Hai học sinh ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại nỗi đau cho gia đình, thầy cô và bạn bè. Các em đến nhà bạn với mong muốn cùng nhau chuẩn bị món quà nhỏ cho ngày 20/10, nhưng chuyến đi ấy đã kết thúc bằng một tai nạn thương tâm.

Cảnh báo việc di chuyển bằng phà tự chế

Qua xác minh ban đầu, chiếc phà do gia đình bà Nguyễn Thị Pha lắp đặt trước đây để qua lại kênh. Sau khi chuyển đi nơi khác sinh sống, bà Pha để lại phương tiện cho người dân địa phương sử dụng hằng ngày.

Công an phường Vị Tân bước đầu xác định, vụ việc xảy ra trong quá trình nhóm học sinh kéo phà qua kênh, khiến phương tiện mất thăng bằng và lật úp, làm hai em tử vong do đuối nước.

Cơ quan công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm. Gia đình hai nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi và cam kết không khiếu nại về sau; công an phường đề xuất bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục.

Trao đổi về điều kiện đi lại tại khu vực, Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, kênh có bề ngang khoảng 8m, nằm trong khu vực nông thôn nên việc quản lý, kiểm soát phương tiện qua lại còn khó khăn.

Hiện nay ở khu vực miền Tây, người dân thường sử dụng phà tự chế để qua lại. (Ảnh: CTV).

Theo lãnh đạo sở, tại nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn phải sử dụng phà tự chế hoặc phương tiện kéo bằng dây để qua kênh, rạch, nhất là những nơi nằm giữa đồng, chưa có đường kết nối thuận tiện. Thời gian tới, sở sẽ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi sử dụng các phương tiện này.

Vụ tai nạn là lời cảnh báo về những rủi ro khi qua sông, kênh, rạch bằng phương tiện tự chế, đặc biệt khi phương tiện không bảo đảm ổn định và người sử dụng thiếu kỹ năng giữ thăng bằng.

Đằng sau sự việc đau lòng là nỗi mất mát không gì bù đắp của hai gia đình và bài học về an toàn đường thủy cần được quan tâm hơn, để những chuyến đi bình thường của người dân, nhất là các em học sinh, không còn phải đánh đổi bằng sinh mạng.