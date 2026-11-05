Cần Thơ gỡ vướng hạ tầng, bảo đảm cung ứng điện giai đoạn 2027-2030

Nhu cầu điện tiếp tục tăng, áp lực đầu tư hạ tầng

Sáng 5/11, UBND TP. Cần Thơ làm việc với lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Nam và lãnh đạo Công ty Điện lực TP. Cần Thơ về kế hoạch cung ứng điện năm 2027 và những năm tiếp theo. Buổi làm việc, thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động dự báo nhu cầu phụ tải, xây dựng các kịch bản cung ứng điện, đồng thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư hạ tầng lưới điện, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo, 10 tháng năm 2026, điện thương phẩm trên địa bàn TP. Cần Thơ ước đạt 5.654,55 triệu kWh, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2025; dự kiến cả năm đạt 6.824,05 triệu kWh, tăng 8,37%. Công suất phụ tải cực đại đạt 1.105 MW, tăng 6,35%.

Quang cảnh tại buổi làm việc.

Hệ thống điện thành phố hiện có 58 tuyến đường dây 110 kV, tổng chiều dài 766,83 km và 36 trạm biến áp 110 kV, tổng công suất 2.648 MVA. Năm 2026, ngành điện triển khai 11 công trình lưới điện 110 kV với tổng vốn khoảng 1.938 tỷ đồng và 50 công trình trung, hạ áp. Tuy nhiên, một số dự án còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ thi công và đóng điện.

Dự báo năm 2027, điện thương phẩm đạt khoảng 7.368 triệu kWh, công suất phụ tải cực đại 1.196 MW; đến năm 2030 lần lượt đạt 9.209 triệu kWh và 1.495 MW. Để đáp ứng nhu cầu, Tổng công ty Điện lực miền Nam dự kiến đầu tư các công trình lưới điện 110 kV giai đoạn 2027-2028 với tổng vốn 941,98 tỷ đồng và 50 công trình trung, hạ áp năm 2027 với vốn 1.791,27 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Cần Thơ báo cáo tại buổi làm việc.

Ngành điện kiến nghị thành phố rà soát, cập nhật quy hoạch điện đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, xây dựng; bố trí quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, rút ngắn thủ tục đầu tư. Đồng thời, quan tâm cấp điện nông thôn, xóa hộ chưa có điện, giảm tình trạng sử dụng điện câu phụ, câu đuôi, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam nhấn mạnh, cần chủ động xây dựng phương án cung ứng điện từ sớm trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, nguy cơ El Niño ảnh hưởng nguồn nước thủy điện và khả năng huy động nguồn điện còn nhiều thách thức.

Ông Lê Hoàng Thắng, Giám đốc Công ty Điện lực TP. Cần Thơ nêu kiến nghị tại buổi làm việc.

Theo ông Bùi Quốc Hoan, TP. Cần Thơ giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, cần đầu tư đồng bộ nguồn điện, đường dây và trạm biến áp, nâng cao năng lực truyền tải, giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo.

Ông Hoan đề nghị Sở Công Thương TP. Cần Thơ phối hợp với các sở, ngành và Công ty Điện lực TP. Cần Thơ rà soát nhu cầu sử dụng điện gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các khu công nghiệp và dự án đầu tư lớn. Trên cơ sở phân loại dự án đã xác định tiến độ và dự án đang đề xuất, xây dựng ba kịch bản cung ứng điện gồm phương án cao, cơ sở và thấp để chủ động cân đối nguồn cung, phụ tải và kế hoạch đầu tư lưới điện.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, cần tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, quỹ đất, thủ tục đầu tư hạ tầng điện; quan tâm phát triển điện mặt trời mái nhà tại hộ gia đình, khu công nghiệp và công sở. Việc phân công nhiệm vụ cho các địa phương cần phù hợp với điều kiện, nguồn lực thực tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Bảo đảm nguồn điện phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố có lợi thế về nguồn năng lượng với các nhà máy nhiệt điện, điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối, tổng công suất theo quy hoạch khoảng 12.800 MW. Nguồn điện này không chỉ phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố mà còn góp phần cung ứng cho các trung tâm kinh tế như TP. Hồ Chí Minh và TP. Đồng Nai.

Tuy nhiên, thành phố cần chủ động dự báo nhu cầu phụ tải, cân đối nguồn phát điện, khả năng tiếp nhận nhiên liệu và tiến độ vận hành các nhà máy, nhất là các dự án nhiệt điện.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Ông Lê Công Lý yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng ba phương án dự báo nhu cầu điện giai đoạn 2027-2030, gồm phương án thấp, cơ sở và cao; rà soát công suất cực đại, sản lượng tiêu thụ và nhu cầu từ các dự án đầu tư mới. Đồng thời, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu giải pháp tiết kiệm điện tại các cơ quan nhà nước; phối hợp Sở Xây dựng cập nhật quy hoạch lưới điện, nhất là các công trình 110 kV.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian thẩm định và thủ tục đầu tư công trình điện.

"Bảo đảm cung ứng điện ổn định, đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng là điều kiện quan trọng để thu hút đầu tư, phục vụ sản xuất, kinh doanh và tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TP. Cần Thơ", ông Lê Công Lý nhấn mạnh.

TP. Cần Thơ xác định bảo đảm cung ứng điện ổn định, đầu tư đồng bộ hạ tầng năng lượng, chủ động dự báo phụ tải và tháo gỡ vướng mắc các dự án điện, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.