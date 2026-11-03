Cần Thơ: Gỡ khó trong xử lý tài sản nhà, đất dôi dư

Tuy nhiên, việc đưa những tài sản này vào sử dụng, phát huy hiệu quả đang đối mặt nhiều trở ngại từ thủ tục pháp lý, phương án bố trí đến nhu cầu sử dụng thực tế. Vấn đề đặt ra đối với thành phố là khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công, tránh bỏ hoang, xuống cấp và lãng phí.

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Đến nay, 100% số cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đã được Cần Thơ rà soát, phân loại và phê duyệt phương án quản lý; trong đó, 381 cơ sở được xác định phương án khai thác, gồm 231 cơ sở thực hiện giao, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và 150 cơ sở khai thác theo Nghị định số 108/2024/NĐ-CP, ngày 15/10/2024, quy định về quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất là tài sản công không dùng để ở giao cho tổ chức quản lý, kinh doanh nhà địa phương.

Như vậy Cần Thơ đã có bước tiến trong việc nhận diện, phân loại và xác lập hướng xử lý đối với quỹ tài sản dôi dư. Tuy nhiên, từ phương án trên giấy đến việc đưa tài sản vào khai thác hiệu quả vẫn còn khoảng cách. Một số cơ sở gặp khó khăn trong đấu giá, cho thuê do ít người quan tâm, vị trí chưa thuận lợi hoặc chưa có nhu cầu thực tế từ thị trường.

Ông Lê Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ cho biết, đến nay, đơn vị đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho đơn vị mới sự dụng các trụ sở sở, ngành của tỉnh Hậu Giang cũ là Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc và Chi cục Dân số. Đối với Khu trụ sở Trung tâm dịch vụ tài chính, đơn vị đang thực hiện hoàn tất hồ sơ ban giao cho đơn vị phường Vị Tân đưa vào sử dụng. Các trụ sở sở ban ngành của tỉnh Hậu Giang cũ sau khi đơn vị tiếp nhận đang được bảo vệ đảm bảo công trình an toàn, không bị thiệt hại.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, việc tổ chức đấu giá cho thuê các tài sản công dôi dư hiện gặp nhiều khó khăn do chưa thu hút được sự quan tâm của thị trường, một số cơ sở nhà, đất chưa phát sinh nhu cầu sử dụng.

Trước thực tế này, thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư; kịp thời đề xuất điều chỉnh những phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, bảo đảm việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công hiệu quả, đúng quy định pháp luật, hạn chế nguy cơ lãng phí.

Với những cơ sở có vị trí thuận lợi, có thể ưu tiên hoàn thiện thủ tục để đấu giá, cho thuê theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng giá trị thị trường. Đối với những địa điểm chưa thu hút được nhà đầu tư, cần đánh giá lại mức độ phù hợp của phương án khai thác, điều kiện tiếp cận, thời hạn thuê và nhu cầu thực tế; đồng thời xem xét hình thức cho thuê ngắn hạn khi đủ điều kiện pháp luật, nhằm hạn chế tình trạng bỏ trống trong thời gian chờ phương án lâu dài.

Một hướng đi khác là nghiên cứu chuyển đổi công năng đối với những cơ sở phù hợp, phục vụ các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, đổi mới sáng tạo hoặc những nhu cầu công ích thiết thực. Việc làm việc với doanh nghiệp, tập đoàn và các nhà đầu tư tiềm năng cũng cần được đẩy mạnh, nhưng mọi phương án đều phải tuân thủ quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, đầu tư và xây dựng.

Quan trọng hơn, cần xác định rõ cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với từng cơ sở; quy định thời hạn hoàn thành từng công đoạn, từ xử lý pháp lý, hoàn thiện hồ sơ đến tổ chức đấu giá hoặc đưa vào sử dụng. Những trường hợp chậm trễ do nguyên nhân chủ quan phải được làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng hồ sơ luân chuyển kéo dài hoặc phương án đã phê duyệt nhưng thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Hiện nay, những cơ sở chưa thể khai thác ngay, thành phố cần có biện pháp bảo vệ, bảo quản, kiểm tra định kỳ, phòng ngừa trộm cắp và xuống cấp; đồng thời công khai thông tin về tài sản đủ điều kiện đưa ra khai thác để mở rộng cơ hội tiếp cận cho doanh nghiệp và người dân.

Hiện thành phố Cần Thơ có 800 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; trong đó, 128 cơ sở cần xử lý theo pháp luật đất đai và 672 cơ sở thuộc diện sắp xếp, xử lý, gồm 78 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao và 594 cơ sở của thành phố.

Năm 2026 sắp kết thúc, yêu cầu đặt ra với Cần Thơ không chỉ là hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư theo chỉ đạo của Trung ương mà còn phải chứng minh hiệu quả bằng kết quả thực tế. Đưa tài sản công vào khai thác đúng quy định, đúng nhu cầu và đúng thời điểm chính là cách thiết thực để chống lãng phí, bảo toàn nguồn lực nhà nước và tạo thêm động lực cho thành phố phát triển trong giai đoạn mới.