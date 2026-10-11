Cần Thơ: Giữ luồng tuyến thông suốt, góp sức cho các công trình trọng điểm

Phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng trên Cửa sông Đại Ngãi. (Ảnh: HOÀI XUYÊN)

Bám tuyến, hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng

Cửa sông Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ là khu vực giao thoa của nhiều luồng tuyến đường thủy, có mật độ phương tiện lưu thông cao. Đặc biệt, hàng trăm lượt tàu, sà-lan tải trọng lớn thường xuyên vận chuyển cát, đá và vật liệu xây dựng qua khu vực để phục vụ các công trình hạ tầng, nhất là các dự án cao tốc trong vùng.

Trước yêu cầu bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn và đúng quy định, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi, Công an thành phố Cần Thơ duy trì tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn phương tiện lưu thông, đồng thời kiểm tra tải trọng, hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Việc kiểm tra được thực hiện gắn với yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển và tiến độ thi công công trình.

Anh Nguyễn Văn Lơ, thuyền trưởng vận chuyển vật liệu xây dựng từ Đồng Nai về Vĩnh Châu phục vụ công trình cao tốc cho biết, khi lưu thông qua khu vực Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi, anh luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ.

Theo anh Lơ, lực lượng chức năng hướng dẫn luồng lạch, kiểm tra phương tiện và giấy tờ hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm an toàn, giúp các chuyến tàu di chuyển suôn sẻ và đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi triển khai lực lượng lên canô chuẩn bị thực hiện ca tuần tra, kiểm soát trên tuyến. (Ảnh: HOÀI XUYÊN)

Tính đến tháng 9/2026, Trạm Đại Ngãi đã kiểm tra 1.050 phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, với tổng khối lượng hàng hóa lên đến hàng trăm nghìn mét khối. Qua kiểm tra, 100% chủ phương tiện được kiểm tra đều xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp pháp và hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa trước khi lưu thông.

Siết chặt quản lý bến bãi, phòng ngừa tai nạn

Không chỉ tập trung kiểm soát trên luồng tuyến, Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi còn tăng cường quản lý hoạt động tại 56 bến bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở được đẩy mạnh, yêu cầu các chủ bến bãi thực hiện đúng quy định về bốc xếp hàng hóa, tải trọng và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Ông Lê Thanh Nhẫn, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Anh cho biết, đơn vị luôn chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Khi phương tiện, sà-lan cập bến bốc dỡ hàng hóa, cơ sở thực hiện đầy đủ thủ tục với cảng vụ, bảo đảm phương tiện chở đúng tải trọng, giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm còn hiệu lực và bố trí thuyền viên có đủ bằng cấp chuyên môn theo quy định.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi trực tiếp kiểm tra giấy tờ phương tiện, chứng từ nguồn gốc vật liệu xây dựng trên tàu vận chuyển. (Ảnh: HOÀI XUYÊN)

Theo ông Nhẫn, việc lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở đã góp phần giúp doanh nghiệp duy trì nền nếp chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải.

Trên 67,3km tuyến đường thủy nội địa quốc gia cùng các tuyến sông, rạch phụ, Trạm đã tổ chức gần 600 cuộc tuần tra, kiểm soát, với gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Trong mùa mưa lũ, khi nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng, đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Công tác tuyên truyền được chú trọng tại các bến đò ngang và đối với phương tiện chở khách qua sông; trong đó, yêu cầu hành khách mặc áo phao, chủ phương tiện không chở quá số người quy định và không chở hàng vượt vạch mớn nước an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đến tận bến bãi tập kết vật liệu xây dựng để tuyên truyền, nhắc nhở chủ doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định. (Ảnh: HOÀI XUYÊN)

Trung tá Trần Bửu Vinh, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Cần Thơ, đơn vị tiếp tục tập trung kiểm tra giấy tờ phương tiện, bằng cấp và chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển. Đối với tàu, sà-lan chở cát, sỏi phục vụ các dự án cao tốc, lực lượng tăng cường kiểm tra hóa đơn, chứng từ nguồn gốc hàng hóa, vừa bảo đảm chấp hành pháp luật, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển.

Song song đó, công tác tuyên truyền, nhắc nhở tại các bến đò ngang và phương tiện chở khách được duy trì, góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ của người dân và trách nhiệm của chủ phương tiện.

Với phương châm bám sát địa bàn, chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm, cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Đại Ngãi đang góp phần giữ cho các tuyến sông an toàn, thông suốt. Những chuyến tuần tra và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng không chỉ phục vụ hiệu quả các công trình trọng điểm mà còn góp phần bảo đảm bình yên trên sông nước, vì an toàn của mỗi chuyến tàu và người dân.