Cần Thơ giữ hồn sông nước trong diện mạo đô thị hiện đại

Không chỉ mang giá trị về giao thông, kinh tế và sinh thái, sông nước còn gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa và ký ức của nhiều thế hệ người dân.

Trong quá trình phát triển đô thị hiện đại, khai thác hợp lý những giá trị này sẽ góp phần tạo dựng bản sắc riêng, nâng cao chất lượng sống và mở ra dư địa phát triển mới cho thành phố.

Bao đời nay, tại Cần Thơ, hệ thống sông ngòi, kênh rạch góp phần hình thành mạng lưới giao thương, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Để phát huy đầy đủ tiềm năng sông nước, thành phố cần có cách tiếp cận tổng thể, xem sông và kênh rạch là một phần cấu thành không gian đô thị, thay vì chỉ khai thác riêng lẻ cho từng mục đích. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Giá trị sông nước của đô thị Cần Thơ là khả năng điều hòa môi trường, hỗ trợ thoát nước, tạo không gian công cộng và duy trì mối liên kết giữa con người với tự nhiên. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cần Thơ có lợi thế riêng từ mạng lưới sông ngòi, kênh rạch gắn kết với không gian dân cư và hoạt động kinh tế. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Phát triển đô thị sông nước, Cần Thơ phải chuyển từ tư duy xem sông nước như lợi thế sẵn có sang coi đây là nguồn lực cần được quy hoạch, bảo vệ và đầu tư lâu dài. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trong hành trình xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hiện đại, văn minh và có sức cạnh tranh, bản sắc sông nước cần được xem là lợi thế khác biệt. Ảnh: Duy Khương - TTXVN