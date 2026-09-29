Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc trong tháng 9 ​

Một góc thành phố Cần Thơ về đêm. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Phát biểu tại Phiên họp UBND thành phố Cần Thơ thường kỳ tháng 9 năm 2026 tổ chức chiều ngày 29/9, ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến sáng 29/9/2026, số vốn đã giải ngân đạt hơn 10.705 tỷ đồng, bằng 56,3% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, giải ngân đạt gần 60%.

Theo ông Thành, đây là bước chuyển biến tích cực, mang tính bứt phá khi nhìn lại thời điểm hết tháng 8/2026 tỷ lệ giải ngân toàn thành phố mới đạt 29,2% kế hoạch, xếp hạng 33/34 tỉnh thành. Nhưng chỉ trong 28 ngày của tháng 9/2026, thành phố đã giải ngân thêm khoảng 5.056 tỷ đồng, gần bằng luỹ kế của 8 tháng trước đó, đưa tỷ lệ giải ngân tăng thêm 27,1%.

Kết quả này là minh chứng rõ nét, sinh động cho hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố theo tinh thần thi đua cao điểm "90 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công", thêm gam màu tươi sáng cho bức tranh đầu tư công vốn còn khá ảm đạm trong nửa đầu năm.

Tuy kết quả giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt mức 75% theo kế hoạch đã đề ra. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đây là vướng mắc lớn nhất làm chậm tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá; một số chủ đầu tư và nhà thầu chưa chủ động, thiếu quyết liệt trong tổ chức thi công…, ông Thành phân tích.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; hàng tuần, các cơ quan chức năng phải tham mưu điều chỉnh vốn liên tục kể cả cấp xã thuộc thẩm quyền. Mạnh dạn điều chuyển vốn của chủ tịch UBND, không phải thuộc thẩm quyền của HĐND thì chờ họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh trong tháng 9 nhưng chưa bền vững. Tiến độ giải ngân đạt gần 60%; trong đó tỷ lệ tạm ứng cũng đạt gần 70%.

Một số dự án mới trúng thầu đã được Chủ tịch Ủy ban cấp xã cho tạm ứng tối đa 50%, Chủ tịch Ủy ban thành phố cho phép ứng là tối đa 50%. Điều này sẽ tác động tới giải ngân của quý IV.

Đối với các địa phương, đến nay có 23/103 xã giải ngân đạt trên mức 75%, trên kế hoạch đề ra; có 22 xã có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của thành phố.

Đối với cấp thành phố, có 9 sở ngành giải ngân đạt trên 75% nhưng giá trị giải ngân cũng rất ít, chỉ vài trăm triệu đồng, chủ yếu là để thanh toán nợ động. Riêng các dự án lớn tiến độ giải ngân còn rất thấp. Trong đó có 14 trên tổng số 27 chủ đầu tư giải ngân dưới mức trung bình của thành phố…

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao thành phố tổng kế hoạch vốn đầu tư công là 19.027 tỷ đồng. Ngay sau khi được giao, thành phố Cần Thơ đã khẩn trương tổ chức thực hiện phân bổ, điều chuyển kế hoạch vốn và triển khai giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, với tinh thần không để vốn chờ công trình, khối lượng chờ thanh toán.

Tuy nhiên tốc độ giải nhân được đẩy nhanh chỉ bắt đầu từ tháng 9/2026.