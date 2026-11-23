Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 diễn ra trên sông Maspero (phường Sóc Trăng). Ảnh: Phạm Trung

Giải đua ghe Ngo là một trong những sự kiện văn hóa - thể thao trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026. Đây là sự kiện được đông đảo đồng bào Khmer, Nhân dân thành phố Cần Thơ và du khách nhiệt liệt mong đợi.

Phát biểu khai mạc Giải đua ghe Ngo năm 2026, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer.

Trong đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống đặc sắc nhằm tri ân thiên nhiên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; mà còn biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, mỗi chiếc ghe Ngo ra đường đua, người xem càng thấy rõ sức hấp dẫn của môn thể thao truyền thống với hiện thân của tinh thần đoàn kết, dũng cảm, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể. Đây cũng là cách để cộng đồng cùng nhau giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường giao lưu gắn kết, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chính tinh thần chung sức, đồng lòng ấy đã tạo nên giá trị cao đẹp và sức sống trường tồn của đua ghe Ngo - một thông điệp ý nghĩa sâu sắc không chỉ đối với đời sống cộng đồng mà còn trong hành trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ hôm nay”, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng, quy tụ 84 đội ghe Ngo nam, nữ trong và ngoài thành phố, với gần 6.900 vận động viên. Trong đó có 67 đội nam tranh tài ở cự ly 1.200 m và 17 đội nữ tranh tài ở cự ly 1.000 m.

Cũng tại giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm nay, nhiều con số ấn tượng đã được xác lập. Trong đó, có 17 chùa thành lập mới hoặc tái lập đội ghe Ngo, 20 chùa đóng ghe Ngo mới và có đến 23 chiếc ghe Ngo độc mộc được đưa vào thi đấu nhằm tối ưu hóa tốc độ. Tất cả đang tạo nên một diện mạo vô cùng mạnh mẽ, tươi mới cho đường đua sông nước Cần Thơ.

Thông qua chuỗi các hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2026, đặc biệt là Giải đua ghe Ngo, thành phố Cần Thơ mong muốn giới thiệu, quảng bá đến Nhân dân, du khách trong và ngoài nước hình ảnh một thành phố năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc - nơi các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số luôn được trân trọng, bảo tồn và phát huy trong đời sống đương đại.