Cần Thơ: Gặp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam

Tuyên dương cá nhân đỡ đầu tiêu biểu

Đến dự có đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ TP; đồng chí Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP;

Ngoài ra còn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ, cùng nhiều cô, chị nguyên cán bộ lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và nhìn lại những thành quả công tác Hội, phong trào phụ nữ thành phố từ sau khi sáp nhập tỉnh đến nay.

Tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, hội viên, phụ nữ, có 5 ý kiến trao đổi trực tiếp của đại biểu là cán bộ Hội phụ nữ cơ sở và nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Các ý kiến tập trung vào chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội”.

Nội dung trao đổi xoay quanh cơ chế đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ nữ; điều kiện để phụ nữ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia chuyển đổi số; cùng những khó khăn liên quan đến việc làm và điều kiện an sinh xã hội. Các ý kiến của nữ đại biểu đã được lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và các sở, ngành giải đáp tại hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam có ý kiến trao đổi tại Hội nghị đối thoại.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, chỉ đạo các sở, ban, ngành ghi nhận, nghiêm túc xem xét ý kiến của các nữ đại biểu để giải đáp hoặc đề xuất giải pháp phù hợp.

Đồng chí kỳ vọng Hội LHPN TP Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò tập hợp hội viên, phụ nữ, là cầu nối, điểm tựa hỗ trợ phụ nữ phát huy tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo, lòng nhân ái và truyền thống tốt đẹp. Qua đó, phụ nữ Cần Thơ không ngừng nỗ lực, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nữ đại biểu phát biểu ý kiến đối thoại với lãnh đạo thành phTP Cần Thơ

Chương trình cũng lồng ghép tuyên dương 13 tập thể, 7 cá nhân Mẹ đỡ đầu tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 và phát động chương trình Mẹ đỡ đầu giai đoạn 2026-2031, vận động nguồn lực tiếp tục chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố.

Tại chương trình, Hội LHPN TP Cần Thơ trân trọng đón nhận sự đóng góp, hỗ trợ của một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp dành cho 117 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hình thức hỗ trợ gồm chi phí sinh hoạt, học tập hằng tháng và nhu yếu phẩm, với tổng giá trị ước tính trên 5 tỷ đồng.

Lãnh đạo TP Cần Thơ đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ

Trong đó, bà Lương Ngọc Trâm, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nhận hỗ trợ 3 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Sóc Trăng, xã Long Phú và xã Trần Đề, mỗi trẻ 2 triệu đồng/tháng.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, nhận đỡ đầu 25 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến khi đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ/tháng. Công ty cổ phần Agape Group hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 30 trẻ; Công ty TNHH An Hưng Coffee nhận đỡ đầu 6 trẻ trong giai đoạn 2026-2031.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó tham mưu trưởng Quân khu 9, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ nhận đỡ đầu 25 trẻ em mồ côi đến khi đủ 18 tuổi

Bà Lương Ngọc Trâm, nguyên Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao, nhận hỗ trợ 3 bé mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Sóc Trăng, xã Long Phú và xã Trần Đề

Hoạt động chăm lo cho trẻ mồ côi còn có sự đồng hành của Tổng công ty Phát điện 2 và Hội Nữ doanh nhân thành phố với 60 suất học bổng dành cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, học khá, giỏi. Trong đó, Tổng công ty Phát điện 2 hỗ trợ 40 suất, mỗi suất 1 triệu đồng, cùng quà nhu yếu phẩm trị giá 10 triệu đồng dành cho trẻ tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN TP Cần Thơ thừa ủy nhiệm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” cho 4 cán bộ lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể có nhiều đóng góp cho công tác Hội và phong trào phụ nữ thời gian qua; đồng thời tặng quà tri ân các cô, chị nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ.

Tuyên dương cá nhân đỡ đầu tiêu biểu

Lãnh đạo thành phố trao tặng quà cho nguyên lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

Lãnh đạo thành phố trao tặng quà cho nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ

Các tổ chức hảo tâm trao học bổng cho học sinh mồ côi

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