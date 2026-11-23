Giảm chi phí, tăng giá trị hạt gạo

Các tham luận tại hội thảo cho thấy, chuyển đổi xanh không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Việc giảm lượng giống, phân bón, nước tưới và thuốc bảo vệ thực vật giúp tiết kiệm chi phí, cải thiện lợi nhuận, tạo động lực để nông dân thay đổi phương thức sản xuất ở Cần Thơ.

Các diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo.

Theo ông Cao Thăng Bình, chuyên gia nông nghiệp cao cấp của Ngân hàng Thế giới, sản xuất lúa gạo Việt Nam đang chịu sức ép từ biến động thị trường và biến đổi khí hậu. Giá xuất khẩu gạo bình quân giảm từ 627 USD/tấn năm 2024 xuống còn 460 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường ngày càng cao.

Phân tích tại hội thảo cho thấy, tại các mô hình sản xuất lúa phát thải thấp, lượng giống giảm 45%, phân bón giảm 30%, nước tưới giảm 20%, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 2-3 lần. Chi phí sản xuất giảm khoảng 40%, năng suất tăng 12%. Tính chung ở cấp nông hộ, chi phí giảm 38%, lợi nhuận ròng tăng 22,5%, tương đương khoảng 6 triệu đồng/ha/vụ.

Ông Bình cho rằng, giá trị của lúa gạo phát thải thấp cần được hình thành từ hiệu quả sản xuất, hợp đồng tiêu thụ ổn định, chất lượng được xác minh và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tài chính carbon là nguồn bổ trợ, không thể thay thế hiệu quả kinh tế cốt lõi.

Xuất khẩu gạo đang là thế mạnh tại khu vực miền Tây.

Thực tế triển khai Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi.

Ông Lê Thanh Tùng, đại diện Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA), thông tin, đến nay có 420.813ha áp dụng toàn bộ hoặc một phần quy trình sản xuất bền vững, trong đó 67.648ha thực hiện đầy đủ các tiêu chí. Mức giảm phát thải bình quân bước đầu tại các mô hình khoảng 3-4 tấn CO₂ tương đương/ha/vụ.

Một dấu mốc quan trọng là lô gạo đầu tiên mang nhãn hiệu "Gạo Việt xanh - phát thải thấp" được xuất khẩu sang Nhật Bản vào tháng 6/2025. Nhãn hiệu gắn với công cụ chứng nhận ViRiCert, giúp số hóa quá trình giám sát tuân thủ kỹ thuật và xác minh lượng phát thải giảm được. Đây là cơ sở để sản phẩm tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao.

Tuy nhiên, ngành hàng vẫn còn những điểm nghẽn về hạ tầng thủy lợi, cơ giới hóa, tín dụng, hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải (MRV) và liên kết tiêu thụ. Sản xuất manh mún, đốt rơm rạ và phụ thuộc thương lái trung gian cũng ảnh hưởng đến khả năng xây dựng vùng nguyên liệu đồng bộ.

Quang cảnh hội thảo.

Liên kết chuỗi, minh bạch dữ liệu và mở rộng thị trường

Từ thực tiễn triển khai dự án Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững (TRVC), TS Trần Thu Hà, Giám đốc Dự án thuộc Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và liên kết tiêu thụ.

Lũy kế đến hết vụ 3, dự án kết nối 10 doanh nghiệp đầu mối, 15 đối tác trong chuỗi, 163 hợp tác xã, tổ hợp tác và 20.620 hộ nông dân. Diện tích sản xuất bền vững đạt 84.458,9ha, lượng khí nhà kính giảm 320.910,44 tấn CO₂ tương đương. Đáng chú ý, lợi nhuận sản xuất lúa gạo của nông dân tăng bình quân 56,22%, vượt mức cam kết tối thiểu 30%.

Theo bà Hà, cơ chế giải thưởng dựa trên kết quả giảm phát thải là một trong những cách tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị bền vững. Việc tham gia không chỉ đòi hỏi kết quả giảm phát thải được xác minh độc lập mà còn phải bảo đảm lợi nhuận cho nông dân, thúc đẩy bình đẳng và hòa nhập trong chuỗi sản xuất.

Đến nay, các doanh nghiệp tham gia dự án có tổng sản lượng 123.106 tấn gạo được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu "Gạo Việt xanh - phát thải thấp". Trong đó, 53.897 tấn đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Úc, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Trung Đông.

Các đại biểu, khách mời đồng ý nâng cao chất lượng hạt gạo.

Cùng với liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ số đang giúp kiểm soát quá trình sản xuất. Ông Lê Thanh Triều, đại diện Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam, giới thiệu hệ sinh thái nông nghiệp thông minh ứng dụng IoT và trí tuệ nhân tạo để quản lý nước tưới, giám sát sâu bệnh, chất lượng nước và phát thải methane. Dữ liệu được cập nhật về trung tâm, hỗ trợ nông dân điều chỉnh quy trình canh tác và phục vụ xác minh giảm phát thải.

Ở góc độ doanh nghiệp quốc tế, ThS Trần Thị Mỹ Trân, Quản lý dự án Green Carbon, Inc. (Nhật Bản) cho biết, nền tảng dữ liệu Agreen được sử dụng để ghi nhận thông tin vùng trồng, nhật ký canh tác, lượng phân bón và thời điểm rút nước.

Qua đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân có thể cùng theo dõi quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc của thị trường xuất khẩu.

Kết quả phân tích của Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long trên mẫu gạo từ mô hình thí điểm cũng ghi nhận chất lượng tích cực. Với giống ĐT8, tỷ lệ gạo nguyên đạt trung bình 62,2%, cao hơn mẫu đối chứng 60,7%. Với giống DS1, tỷ lệ này đạt 59,8%, so với 53,4% của mẫu đối chứng.

Nông dân miền Tây áp dụng các giải pháp giảm chi phí, nâng cao chất lượng hạt gạo.

Theo nhóm chuyên gia Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Viện Môi trường Nông nghiệp và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế, việc giảm thời gian ngập nước, sử dụng phân bón hợp lý, thu gom và tái sử dụng rơm rạ là những giải pháp quan trọng để giảm phát thải. Quá trình này cần đi cùng việc hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ sở dữ liệu và hệ thống MRV.

Từ những kết quả bước đầu, yêu cầu đặt ra là tổ chức lại vùng nguyên liệu, tăng liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp, phát triển chế biến và truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, người trồng lúa phải được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi. Đây là nền tảng để gạo Việt xanh không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn môi trường mà còn nâng giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế.

Ngành lúa gạo trước yêu cầu chuyển đổi xanh Theo số liệu được trình bày tại hội thảo, sản lượng lúa Việt Nam năm 2026 ước đạt 43,55 triệu tấn, khả năng xuất khẩu khoảng 7,73 triệu tấn, trong đó 75% là gạo chất lượng cao và gạo thơm. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân giảm từ 627 USD/tấn năm 2024 xuống còn 460 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2026, đặt ra yêu cầu nâng chất lượng và giá trị sản phẩm. Mục tiêu đến năm 2030, 20% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam mang nhãn xanh. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngành hàng cần chuẩn hóa quy trình sản xuất, minh bạch dữ liệu giảm phát thải, hoàn thiện hệ thống MRV và tăng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp.