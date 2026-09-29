Cần Thơ: Gắn bình đẳng giới với phát triển kinh tế - xã hội

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ đã kịp thời ban hành những văn bản quan trọng định hướng cho công tác bình đẳng giới, kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, các chương trình liên quan đến ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp thành phố…

Với vai trò là thành phố trực thuộc Trung ương, nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cần Thơ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tham gia, góp ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần quan tâm chỉ đạo rà soát lồng ghép các chỉ tiêu về giới vào các chỉ tiêu của nghị quyết. Đồng thời, thành phố cần tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết: Đây là dịp để thành phố có thêm cơ hội nhìn nhận lại một cách đầy đủ về kết quả thực hiện Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn về bình đẳng giới. Thành phố xác định bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội; đồng thời là trách nhiệm của cả hệ thống trị. Việc thực hiện bình đẳng giới giúp thành phố có thêm sức mạnh để tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh và quốc phòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, thời gian tới thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, cụ thể hóa các kiến nghị thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả; tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, ngành; phát huy hơn nữa vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ. Thành phố phát huy sự tham gia của hệ thống chính trị, toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đại diện các sở, ngành thành phố Cần Thơ báo cáo.

Tại Cần Thơ, thời gian qua, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới được cụ thể hóa, triển khai đồng bộ từ thành phố đến cơ sở. Công tác phát triển, bố trí và sử dụng cán bộ nữ từng bước được quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Cụ thể, cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là 20/77 đồng chí, chiếm 25,97%; tham gia Ban Thường vụ Thành ủy là 3/18 đồng chí, chiếm 16,66%. Ở cấp xã, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy bình quân chiếm 24,4%; tham gia ban thường vụ chiếm 19%; giữ chức danh bí thư cấp xã chiếm 17,5%.

Trên lĩnh vực kinh tế, công tác hỗ trợ phụ nữ tham gia thị trường lao động, phát triển kinh tế và khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai. Tỷ lệ lao động nữ làm công hưởng lương đạt từ 60% trở lên. Tỷ lệ nữ giữ chức danh giám đốc, nữ làm chủ doanh nghiệp và hợp tác xã đạt trên 32%.