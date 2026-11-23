Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Các đại biểu tặng cờ cho đơn vị tham gia. (Ảnh: P.T).

Theo bà Điệp, mỗi chiếc ghe Ngo tham gia tranh tài thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cả tập thể. Đây cũng là dịp để cộng đồng giao lưu, gắn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua giải đấu và chuỗi hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), lễ hội Oóc Om Bóc - đua ghe Ngo năm 2026, TP Cần Thơ mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố năng động, mến khách, nghĩa tình và giàu bản sắc; đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Điểm đáng chú ý ở mùa giải năm nay là nhiều chùa đăng ký tham gia cả hai loại ghe Ngo, gồm ghe độc mộc và ghe ván ghép.

Tiêu biểu như các chùa Kh'leang (phường Sóc Trăng), Sro Lôn, H'luông Ba Sắc Bai Chhau (phường Mỹ Xuyên), Ompuyear, Prếk On Đơk (xã Nhu Gia), Noren Reng (xã Phú Lộc), Pôthi Kh'sách (xã Kế Sách), Wath Pích (phường Vĩnh Phước), Bâng Khdon, Bâng Kók (xã Mỹ Hương) và Kos Thum (tỉnh Cà Mau).

Ông Đỗ Thanh Hoàng, thành viên Ban Quản trị chùa Bâng Kók cho biết, những ngày qua, hai đội ghe của chùa đã đến đường đua thử tốc độ. Năm nay, nhà chùa huy động hơn 200 tay bơi. Các vận động viên đều phấn khởi, quyết tâm tập luyện và thi đấu với mong muốn giành thành tích cao.

Hàng ngàn khán giả theo dõi 84 đội tranh tài trên sông Maspero, phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Đáng chú ý, số đội ghe nữ năm nay tăng thêm 9 đội so với mùa giải năm 2025, cho thấy sức hút ngày càng lớn của nội dung thi đấu này.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, các đội nam tranh tài vòng bảng ở cự ly 1.200m, qua bốn lượt đua để chọn 32 đội xuất sắc vào vòng loại trực tiếp. Ở nội dung nữ, 17 đội thi đấu vòng bảng trên đường đua 1.000m, chọn 8 đội vào tứ kết. Bốn cặp tứ kết nữ diễn ra trong chiều 23/11 để xác định các đội vào bán kết.

Ngày 24/11, giải tiếp tục với các vòng 32 đội, vòng 16 đội và tứ kết nam; đồng thời diễn ra các trận bán kết, chung kết ở cả hai nội dung nam và nữ. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức chiều cùng ngày.