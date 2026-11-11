Cần Thơ: Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II quy tụ hơn 500 gian hàng

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Phạm Trung

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố xác định việc đăng cai Festival là cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy liên kết vùng, mở rộng hợp tác và thu hút nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học, người nông dân và sự đồng hành của các cơ quan báo chí, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp, tạo dấu ấn và mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam”.

Theo Ban tổ chức, Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” được tổ chức với sự phối hợp giữa UBND thành phố Cần Thơ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương. Sự kiện diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 25/11/2026 tại Công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ.

Lễ khai mạc Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/11 tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế). Dự kiến lễ khai mạc có 1.000 đại biểu tham dự đến từ các nước Đông Nam Á, các nước xuất nhập khẩu gạo lớn trên thế giới cũng như các nước là đối tác xuất khẩu gạo của Việt Nam, một số tổ chức hợp tác quốc tế liên quan ngành hàng lúa gạo và các đại biểu trong nước.

Với quy mô cấp quốc tế, Festival được tổ chức với quy mô hơn 500 đơn vị gian hàng, tạo điều kiện để người nông dân, các tổ chức, địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế có cơ hội được giao lưu, hợp tác, tiếp cận với những kiến thức sản xuất, công nghệ mới, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng.

Cũng trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II, các sự kiện đặc sắc, hấp dẫn sẽ được tổ chức như: Triển lãm “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai”; giới thiệu thành tựu, sản phẩm và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp; trình diễn máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ sản xuất lúa; các hội thảo khoa học, diễn đàn xúc tiến đầu tư, hoạt động kết nối thương mại và gặp gỡ song phương.

Cùng với đó là các hội thi về nghệ thuật từ lúa gạo, “Hương vị hạt ngọc Việt”, sáng tạo trong lĩnh vực lúa gạo; các chương trình tham quan chợ nổi Cái Răng, điểm du lịch sinh thái và trải nghiệm văn hóa.

Thông qua Festival, Ban tổ chức hướng tới mục tiêu tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo. Đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế, chuyển giao khoa học công nghệ, các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa gạo nói riêng; đáp ứng yêu cầu số hóa ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới thông minh, bền vững, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường toàn cầu.