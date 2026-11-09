Cần Thơ dùng 2.000 tỷ đồng vốn dư làm đường, chống ngập

Ngày 9/11, tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn từ Km0 đến Km7.

Dự án dài khoảng 7,04 km, bao gồm cầu Bình Thủy, có tổng mức đầu tư khoảng 7.237 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao các đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi; điểm cuối tại Km7, kết nối với đoạn Quốc lộ 91 từ Km7 đến Km14 đang khai thác.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: M.T

Bổ sung nhiều tuyến đường và công trình chống ngập

Theo phương án điều chỉnh, dự án bổ sung nâng cấp, cải tạo 6 tuyến đường phụ cận kết nối trực tiếp với Quốc lộ 91, gồm Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu nhỏ (cặp cầu Bình Thủy), Đặng Thị Nhượng, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn và Nguyễn Việt Dũng.

Tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,2km, cùng 86 vị trí đường, hẻm kết nối với Quốc lộ 91.

Ngoài ra, dự án bổ sung nâng cấp, cải tạo các đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh và Âu Cơ. Thành phố cũng dự kiến xây dựng kè bảo vệ bờ kết hợp cống kiểm soát triều và âu thuyền trên sông Bình Thủy.

Cống kiểm soát triều được thiết kế gồm 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, có hệ thống cửa van đóng mở để kiểm soát triều và điều tiết nước. Công trình sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, nền xử lý bằng cọc bê tông cốt thép.

Âu thuyền được bố trí nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi cống kiểm soát triều vận hành, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp 4.

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh trong giai đoạn 2023-2028.

Tận dụng nguồn vốn Trung ương còn dư

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho biết trong quá trình triển khai trước đây, dự án từng chậm tiến độ do một số cán bộ để xảy ra thiếu sót, gây bức xúc trong dư luận. Sau đó, thành phố quyết định tiếp tục thực hiện công trình.

Qua rà soát, khi hoàn thành đoạn Quốc lộ 91 từ Km0 đến Km7, dự án dự kiến còn dư khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo ông Thanh, nếu không sử dụng, nguồn vốn này có thể bị Trung ương thu hồi, trong khi nhu cầu đầu tư hạ tầng và chỉnh trang đô thị của Cần Thơ vẫn lớn.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ Km0 - Km7. Ảnh: T.X

Ông cho biết khu vực từ Ninh Kiều đến Bình Thủy thường xuyên xảy ra ngập úng, ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trung ương cũng đã nhắc nhở địa phương quan tâm giải quyết tình trạng ngập tại khu vực đô thị.

"Hằng năm, khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, ùn tắc giao thông, người dân rất bức xúc", ông Thanh nói.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho rằng việc bổ sung các công trình kết nối là cơ hội để thành phố sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương đã bố trí, đồng thời giảm áp lực cho ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, ông lưu ý nguồn vốn còn dư không thể tùy ý điều chuyển sang các dự án ở khu vực khác mà chỉ được xem xét sử dụng cho những công trình có tính chất kết nối, liên thông với dự án Quốc lộ 91 hiện hữu.

Ông yêu cầu các đơn vị tính toán kỹ phương án triển khai, theo dõi tiến độ từng hạng mục, bảo đảm các công trình bổ sung hoàn thành trong giai đoạn 2023-2028, đúng quy định pháp luật.