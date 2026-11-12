Cần Thơ: Đưa lớp nghề về ấp, giúp nông dân nâng kỹ năng sản xuất

Lớp nghề nuôi cá thát lát, xã Tân Long thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Diễm My/Vietnam+)

Với 3 lớp nghề chăn nuôi heo và nuôi cá thát lát, xã Tân Long thành phố Cần Thơ tạo điều kiện cho 58 lao động nông thôn học kỹ thuật chăn nuôi ngay tại địa phương.

Nội dung đào tạo gắn với thực hành, hướng đến sản xuất an toàn, hạn chế rủi ro và cải thiện thu nhập.

Học ngay tại ấp, tiếp cận kỹ thuật gắn với hoạt động sản xuất là cách xã Tân Long triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua các lớp học, người dân có thêm kiến thức để điều chỉnh cách chăm sóc vật nuôi, quản lý điều kiện nuôi và chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Cuối tháng 10/2026, Phòng Văn hóa-Xã hội xã Tân Long phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Vĩnh Châu khai giảng 3 lớp nghề, gồm 2 lớp chăn nuôi heo và 1 lớp nuôi cá thát lát. Tổng cộng 58 học viên tham gia, học tại Nhà Văn hóa ấp Long An và ấp Tân Phước.

Đưa lớp học về địa bàn dân cư giúp người lao động thuận tiện tham gia; cũng như tạo điều kiện để học viên liên hệ kiến thức với công việc, cân nhắc hướng phát triển phù hợp với gia đình.

Nội dung đào tạo kết hợp kiến thức với kỹ năng thực hành. Với nghề chăn nuôi heo, học viên được hướng dẫn xây dựng chuồng trại bảo đảm an toàn sinh học, chăm sóc, nuôi dưỡng theo từng giai đoạn phát triển và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Với nghề nuôi cá thát lát, người học được trang bị kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh phù hợp.

Trọng tâm của các lớp học là giúp người dân hiểu kỹ thuật và biết vận dụng vào thực tế. Từ đó, từng bước điều chỉnh phương thức nuôi nhỏ lẻ, hướng tới sản xuất an toàn, kiểm soát rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đào tạo nghề cũng mở thêm lựa chọn sinh kế cho lao động nông thôn. Sau khi tiếp cận kỹ thuật, người học có cơ sở cân nhắc khả năng phát triển sản xuất dựa trên nguồn vốn, điều kiện nuôi và nhu cầu thị trường.

Hiệu quả cần được theo dõi qua việc áp dụng kỹ năng, chi phí sản xuất và thu nhập thực tế.

Theo kết quả rà soát năm 2026 xã Tân Long còn 30 hộ nghèo, chiếm 0,36%, giảm 4 hộ so với cuối năm 2025; có 222 hộ cận nghèo, chiếm 2,69%, giảm 74 hộ. Gắn học nghề với nhu cầu sản xuất là hướng hỗ trợ người dân nâng cao năng lực lao động.

Khi kỹ năng được sử dụng hiệu quả, người học có thêm điều kiện tạo việc làm, tăng thu nhập và duy trì sinh kế bền vững./.