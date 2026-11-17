Ngày 17.11, TP. Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm "Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11". Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành; các xã, phường; đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân… cùng tham dự.

Các đại biểu tham dự buổi họp mặt vào ngày 17.11

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh, Văn hóa Việt Nam là kết tinh những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; là nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ở Hà Nội ngày 24.11.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. 80 năm đã qua, tư tưởng ấy tiếp tục soi sáng sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa; nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bồi đắp nền tảng tinh thần, định hướng những giá trị tốt đẹp cho con người và xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt Ngày Văn hóa Việt Nam ở TP. Cần Thơ

Hòa chung dòng chảy văn hóa Việt Nam, cộng đồng các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Cần Thơ đã cùng các dân tộc anh em trên cả nước góp phần vun đắp, làm phong phú thêm nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

TP. Cần Thơ sau hợp nhất không chỉ mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số và không gian kinh tế, mà còn mở ra không gian hội tụ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống cộng đồng được hình thành, bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Từ đô thị trung tâm đến vùng sông nước, miệt vườn, nông thôn và ven biển, mỗi vùng đất mang những sắc thái văn hóa riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, lịch sử khai phá, lao động, sản xuất và đời sống cư dân. Sự hội tụ ấy làm phong phú thêm bản sắc Cần Thơ, đồng thời mở ra khả năng kết nối các giá trị văn hóa thành nguồn lực chung phục vụ phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ Đỗ Thanh Bình phát biểu

Ông Đỗ Thanh Bình cho rằng, nét đặc sắc của không gian văn hóa Cần Thơ là sự cộng cư, giao lưu và tiếp biến lâu đời giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Văn hóa sông nước; nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương; hệ thống chùa chiền, lễ hội và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer; những sinh hoạt tín ngưỡng, phong tục, lễ hội của cộng đồng người Hoa cùng hòa quyện trong đời sống, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng.

Hiện, thành phố có Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật với 9 hội, 1 phân hội chuyên ngành và 1.159 hội viên. Hệ thống thiết chế văn hóa từ thành phố đến cơ sở được củng cố, với các thiết chế văn hóa, nghệ thuật, bảo tàng, thư viện, Đoàn Nghệ thuật Khmer, 103 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và 1.227 nhà văn hóa ấp, khu vực… đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của người dân.

Trong giai đoạn mới, thành phố tiếp tục phát huy bản sắc, khơi dậy sức sáng tạo, xây dựng văn hóa và con người Cần Thơ phát triển toàn diện, xứng tầm trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một tiết mục văn nghệ phục vụ tại buổi họp mặt

Tới đây, Cần Thơ chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, đưa các giá trị văn hóa và sức sáng tạo của con người Cần Thơ trở thành nguồn lực phát triển thành phố.

Văn hóa phải thấm sâu vào từng quyết sách, vào cách thực thi công vụ; tổ chức sản xuất, kinh doanh và ứng xử trong cộng đồng. Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, cho sức sáng tạo và tương lai của Cần Thơ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, TP. Cần Thơ sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa; hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa; quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa.

Các văn nghệ sĩ cùng nhau trao đổi tại buổi họp mặt

Cũng tại buổi họp mặt, những người làm công tác văn hóa, nghệ thuật đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo, đưa văn hóa ngày càng gần hơn với đời sống hằng ngày của người dân. Đồng thời, đề xuất với lãnh đạo TP. Cần Thơ quan tâm hơn nữa đối với đội ngũ làm công tác văn hóa, nghệ thuật.

NSND Trọng Hữu chia sẻ, cuộc đời làm nghệ thuật của ông có rất nhiều năm gắn bó với Cần Thơ và cho biết sẽ tiếp tục đóng góp cho văn hóa, nghệ thuật của vùng đất Tây Đô. Ông cho rằng, người dân Cần Thơ nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung rất đam mê bộ môn cải lương và đờn ca tài tử, đến đâu bà con cũng ủng hộ và điều này rất đáng quý.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng các văn nghệ sĩ

cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ hiểu và yêu thích.

Trong khi đó, NNND Trường Út mong muốn cộng đồng chung tay gìn giữ nghệ thuật đờn ca tài tử, đồng thời đẩy mạnh hoạt động trao truyền để thế hệ trẻ hiểu, yêu thích và tiếp nối bộ môn nghệ thuật truyền thống này.

Sự quan tâm của các cấp, các ngành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào đờn ca tài tử và các loại hình văn hóa, nghệ thuật khác ngày càng phát triển trong thời gian tới.