Cần Thơ đưa chợ truyền thống lên nền tảng số 247

Quang cảnh lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ngày 9/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ SaigonLab phối hợp Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế và Sở Công thương thành phố Cần Thơ tổ chức lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247.

Đây là bước đi nhằm ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh tại chợ truyền thống, tạo thêm kênh quảng bá hàng hóa, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng cho các hộ tiểu thương, đồng thời góp phần phát triển thương mại điện tử và kinh tế số tại địa phương.

Theo bà Dương Thị Trang Nhung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Cái Khế, thực hiện chủ trương chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Trung tâm đã phối hợp Công ty SaigonLab triển khai mô hình tại Nhà lồng 1 và Nhà lồng 3 của Chợ Cái Khế.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ SaigonLab mô tả nền tảng Chợ số Cái Khế. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đến đầu tháng 10/2026, nền tảng ghi nhận 99 lô kinh doanh tham gia, hơn 400 sản phẩm được đăng tải và hơn 1.000 lượt truy cập. Những con số bước đầu cho thấy sự quan tâm của tiểu thương và người tiêu dùng đối với hình thức tiếp cận hàng hóa trên môi trường số.

Thông qua nền tảng, mỗi gian hàng được giới thiệu thông tin, hình ảnh sản phẩm, số điện thoại người bán và mã QR. Khách hàng có thể tìm kiếm hàng hóa, lựa chọn sản phẩm, liên hệ trực tiếp với tiểu thương và hẹn thời gian giao dịch.

Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cách làm này giúp kết hợp hoạt động tìm kiếm, mua sắm trực tuyến với giao dịch trực tiếp, tạo điều kiện để các hộ kinh doanh tiếp cận khách hàng ngoài phạm vi người đến chợ hằng ngày. Qua đó, tiểu thương có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, duy trì kết nối với khách hàng và từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Cần Thơ cho biết, phát triển mô hình chợ số là một trong những định hướng hiện đại hóa chợ truyền thống, gắn hoạt động thương mại với quá trình chuyển đổi số của thành phố.

Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình không chỉ nằm ở số lượng gian hàng, sản phẩm hay lượt truy cập. Điều quan trọng là mức độ sử dụng thường xuyên của tiểu thương, số lượng khách hàng thực tế, giao dịch phát sinh, doanh thu và sự hài lòng của người tiêu dùng.

Lễ ký kết, bàn giao sản phẩm và ra mắt mô hình Chợ Cái Khế trên nền tảng số 247. (Ảnh: VĂN ÚT)

Để nền tảng phát huy hiệu quả, các đơn vị triển khai cần hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ tiểu thương cập nhật thông tin, hình ảnh, giá bán và tiếp nhận đơn hàng. Thông tin về người bán, nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và phương thức giao nhận cũng cần được công khai, minh bạch; đồng thời có cơ chế tiếp nhận khiếu nại, đổi trả, xử lý sự cố và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Việc phân công trách nhiệm quản lý, bố trí nhân lực và kinh phí duy trì hệ thống cũng là những yếu tố cần thiết. Sau 3 tháng và 6 tháng vận hành, các đơn vị cần sơ kết, đánh giá kết quả dựa trên những tiêu chí cụ thể, làm cơ sở xem xét khả năng nhân rộng mô hình tại các chợ khác.

Song song với chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ đang triển khai kế hoạch phát triển chợ giai đoạn 2026-2030 theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

Người dân trải nghiệm trên không gian chợ số tại buổi lễ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo kế hoạch, đến năm 2030, thành phố phấn đấu bảo đảm 100% chợ xây mới hoặc xây dựng lại đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định; cải tạo, nâng cấp từ 60-70% số chợ xuống cấp.

Thành phố dự kiến đầu tư xây dựng mới, xây dựng lại, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 83 chợ; đồng thời sắp xếp, xử lý 49 chợ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước kết hợp xã hội hóa.

Về thanh toán, thành phố đặt mục tiêu 100% tiểu thương kinh doanh cố định tại chợ hạng 1 và hạng 2, cùng hơn 60% tiểu thương tại chợ hạng 3, áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Tất cả các chợ cũng phải có tổ chức quản lý, nội quy và phương án khai thác phù hợp; ít nhất 20 chợ được chuyển đổi mô hình quản lý và hoàn thành việc xóa bỏ các chợ cóc, chợ tự phát.

Theo Sở Công thương thành phố Cần Thơ, thành phố hiện có 242 chợ, gồm 10 chợ hạng 1, 37 chợ hạng 2 và 159 chợ hạng 3. Đây là hạ tầng thương mại thiết yếu, phục vụ nhu cầu dân sinh và giữ vai trò quan trọng trong phân phối nông sản, đặc sản địa phương.

Việc kết hợp nâng cấp hạ tầng, đổi mới quản lý với ứng dụng công nghệ được kỳ vọng tạo thêm động lực cho tiểu thương phát triển kinh doanh, mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng và từng bước hình thành hệ thống phân phối hiện đại tại Cần Thơ.