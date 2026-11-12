Cần Thơ: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. (Ảnh: VĂN ÚT)

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức Lễ phát động và ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình gắn với hướng dẫn tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Với phương châm hướng về cơ sở, các lực lượng tham gia ra quân đồng loạt trực tiếp đến khu dân cư, chợ và từng hộ gia đình, tập trung vào nhóm lao động tự do, nông dân và những người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông qua tư vấn trực tiếp, người dân được giải thích cụ thể về quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung; qua đó giúp người dân hiểu đúng, chủ động lựa chọn và duy trì tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường tiếp cận trực tiếp các nhóm lao động chưa thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Việc tuyên truyền chính sách phải thường xuyên, liên tục, bảo đảm dễ hiểu, sát thực tế và phù hợp từng nhóm đối tượng. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cấp xã, phường và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trong công tác phối hợp, vận động người dân.

Theo ông Quốc, đợt ra quân không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mà còn thể hiện quyết tâm của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trong việc đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát huy sức mạnh phối hợp, mở rộng mạng lưới phát triển người tham gia

Cùng với lực lượng của cơ quan Bảo hiểm xã hội, các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân. Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam là một trong những đơn vị tích cực phối hợp cơ quan Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ông Lê Chí Nhân, Trưởng phòng Bảo hiểm liên kết Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nam cho biết, kết quả đạt được nhờ đội ngũ nhân viên thu thường xuyên bám sát địa bàn, trực tiếp đến các xã an toàn khu, xã đảo và những khu vực còn nhiều khó khăn để tuyên truyền, vận động.

Thay vì chỉ phổ biến quy định, nhân viên thu chú trọng giải thích chính sách bằng những tình huống gần gũi, thiết thực, giúp người dân hiểu rõ giá trị của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, tạo nguồn thu nhập ổn định khi về già; tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ chi phí khám, chữa bệnh khi không may ốm đau. Cùng với đó, người dân còn được hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tuyên truyền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bên cạnh đó, hệ thống Bưu điện thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục phát huy lợi thế mạng lưới rộng khắp với hơn 180 điểm thu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tại cơ sở. Các kênh thông tin trực tuyến cũng được khai thác để cung cấp thông tin chính sách, tiếp nhận nhu cầu và tư vấn cho người dân.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Bưu điện thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị xác định tuyên truyền phải gắn liền với hỗ trợ và chăm sóc người tham gia. Đặc biệt, nhằm hạn chế tình trạng gián đoạn quyền lợi bảo hiểm y tế, Bưu điện chủ động nhắc nhở người dân khi thẻ sắp hết hạn thông qua tin nhắn Zalo, điện thoại và liên hệ trực tiếp. Việc theo dõi, chăm sóc thường xuyên không chỉ giúp người dân kịp thời gia hạn thẻ mà còn góp phần duy trì quá trình tham gia, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao tiện ích cho người dân

Song song với tuyên truyền, vận động phát triển người tham gia, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ cũng chú trọng hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, nhất là việc tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID.

Tại các điểm ra quân, lực lượng tham gia trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác tích hợp, tra cứu và sử dụng tiện ích trên điện thoại thông minh. Qua đó, người dân có thể thuận tiện hơn trong việc tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và theo dõi thông tin khám, chữa bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công và các tiện ích y tế số.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; tăng cường phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đồng thời, chú trọng tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, địa bàn, gắn vận động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và tinh thần chủ động của cơ quan Bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng đến gần hơn với người dân. Đây không chỉ là giải pháp mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội mà còn góp phần bảo đảm mỗi người dân đều có thêm điểm tựa trước những rủi ro trong cuộc sống, hướng tới mục tiêu an sinh xã hội bền vững trên địa bàn thành phố Cần Thơ.