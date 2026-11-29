Ngày 29/11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch tỉnh đã ký tờ trình gửi HĐND thành phố xin thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất đợt 6 năm 2026, gồm 11 công trình với tổng diện tích thu hồi 89,79ha.

Hai tuyến đường tỉnh chiếm hơn 82% diện tích

Theo đó, ban đầu có 4 cơ quan, đơn vị đăng ký 13 công trình với tổng diện tích 91,30ha. Sau khi rà soát hồ sơ và cơ sở pháp lý, UBND TP Cần Thơ giữ lại 11 công trình đủ điều kiện để trình HĐND xem xét.

Việc đề xuất thu hồi đất để thực hiện dự án hai tuyến đường tỉnh 926C và 927B góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố.

Trong 11 công trình thì hai tuyến đường tỉnh 926C và 927B chiếm phần lớn diện tích cần thu hồi trong danh mục đợt 6, số còn lại là các dự án kè chống sạt lở và khu tái định cư.

Danh mục được lập theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội. Đây là căn cứ để thành phố tiến hành các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai dự án.

Phần lớn diện tích thu hồi nằm ở hai tuyến đường tỉnh. Đường tỉnh 926C đi qua phường Vị Tân, xã Vị Thanh 1 và xã Tân Hòa, cần thu hồi 42,68ha. Đường tỉnh 927B, đoạn từ đường tỉnh 926C đến quốc lộ 61, đi qua các xã Vị Thanh 1, Vĩnh Tường và Hòa An, cần thu hồi 30,88ha.

Cộng lại, hai tuyến này chiếm 73,56ha, tức hơn 82% tổng diện tích của cả danh mục, và cũng là hai dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn nhất đợt này.

9 công trình còn lại cần hơn 16ha, chủ yếu để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng giao thông và phòng, chống sạt lở.

Đáng chú ý là 6 dự án kè và xử lý sạt lở ven sông, gồm kè bờ sông Ô Môn cần 1ha; hai đoạn kè bờ trái và bờ phải sông Trà Nóc lần lượt cần 3,22ha và 1,24ha; kè sông Bình Thủy 1,61ha; kè sông Cần Thơ 0,44ha và dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông Phụng An 0,49ha.

Ba dự án còn lại gồm đường 3B ở xã Châu Thành cần thu hồi 0,40ha, đường Phạm Hùng đi vùng Khóm Cầu Đúc ở xã Hỏa Lựu được nâng cấp, sửa chữa trên diện tích 1,34ha, và Khu tái định cư Thới An ở phường Ô Môn với 6,50ha.

Một vụ sạt lở xảy ra tại phường Ô Môn.

Hơn 17ha đã có sẵn, phần còn lại phải thu hồi

Theo hồ sơ trình HĐND thành phố, tổng diện tích đất của 11 công trình là 107,32ha. Trong đó, 17,53ha là đất hiện trạng hoặc đã thu hồi từ trước, nên diện tích cần thu hồi mới là 89,79ha.

Một số dự án như đường 3B và đường Phạm Hùng có phần đất hiện trạng tương đối lớn. Ngược lại, hai tuyến đường tỉnh 926C và 927B phải thu hồi nhiều đất, đòi hỏi công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng được triển khai tập trung.

Các công trình đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, hoặc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố làm chủ đầu tư.

Theo UBND thành phố, các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án, phù hợp quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ khu tái định cư Thới An.

"Khi hoàn thành, hai tuyến đường tỉnh được kỳ vọng giúp giao thông giữa các khu vực thuận lợi hơn và mở rộng không gian phát triển.

Các công trình kè sẽ góp phần bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản của người dân ven sông, còn Khu tái định cư Thới An tạo quỹ đất để bố trí chỗ ở cho các hộ phải di dời", ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ chia sẻ.

Sau khi HĐND thành phố thông qua, danh mục sẽ là cơ sở pháp lý để các đơn vị liên quan tiếp tục làm thủ tục thu hồi đất và triển khai dự án.