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Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 5861/QĐ-UBND về Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trên địa bàn thành phố năm 2027.

Theo kế hoạch, tổng diện tích đất lúa dự kiến chuyển đổi trong năm tới là 4.297,9 ha, toàn bộ thuộc nhóm đất chuyên trồng lúa. Trong đó, 798,9 ha được chuyển sang trồng cây hàng năm và 3.499 ha thực hiện mô hình trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản. Thành phố không bố trí diện tích chuyển đổi sang trồng cây lâu năm.

Phạm vi chuyển đổi trong năm 2027 được xác định tại 32 xã, phường trên địa bàn TP Cần Thơ. Trong đó, xã Hiệp Hưng có diện tích dự kiến chuyển đổi lớn nhất với 1.285 ha, tiếp đến là xã Mỹ Tú (650 ha), xã Long Hưng (470 ha), phường Long Phú 1 (370,5 ha), xã Vĩnh Thuận Đông (305 ha) và xã Vĩnh Hải (300 ha).

Tại xã Hiệp Hưng, trong tổng diện tích 1.285 ha, có 1.250 ha thực hiện mô hình trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản và 35 ha chuyển sang trồng cây hàng năm. Cơ cấu tương tự được áp dụng tại xã Mỹ Tú với 620 ha trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản, 30 ha trồng cây hàng năm; tại xã Long Hưng lần lượt là 420 ha và 50 ha.

Bên cạnh đó, một số địa phương tập trung chuyển đổi đất lúa sang trồng cây hàng năm. Trong đó, xã Vĩnh Hải dự kiến có 300 ha, phường Phước Thới 60 ha, phường Long Tuyền 10 ha, xã Kế Sách 12 ha và xã Đại Hải 10 ha.

Để triển khai kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa trong phạm vi quản lý trước ngày 30/12/2026. Các địa phương đồng thời tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình chuyển đổi và xử lý những trường hợp thực hiện không đúng quy định.