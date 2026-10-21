Cần Thơ: Dự án quốc lộ 91 còn vướng 345m mặt bằng

Còn 16 hộ chưa nhận tiền bồi thường

Sáng 21/10, công trường dự án mở rộng nâng cấp QL91 (đoạn Km0 - Km7) hết sức khẩn trương. Nhiều nhân công cùng phương tiện hối hả thi công kịp tiến độ. Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ, dự án đã bàn giao 97,55% mặt bằng.

Nhà thầu thi công công trình sáng 21/10.

"Trong số 16 hộ chưa được chi trả tiền bồi thường, phường Cái Khế có 6 hộ, phường Bình Thủy có 10 hộ. Các trường hợp này vướng thủ tục thừa kế, tranh chấp nên chưa thể hoàn tất chi trả với số tiền hơn 133 tỷ đồng", ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ nói.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, đi qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Phương án bồi thường đã được phê duyệt cho 1.095 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng kinh phí gần 2.448 tỷ đồng.

Theo ông Phan Minh Trí, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, để dự án kịp tiến độ, đơn vị kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND các phường liên quan khẩn trương chi trả 16 trường hợp còn lại, bàn giao mặt bằng cho 59 trường hợp với chiều dài 345m.

Bên cạnh đó, dự án còn 140 nền tái định cư chưa được bố trí, gồm 40 nền tại phường Cái Khế và 100 nền tại phường Bình Thủy. Ban QLDA đề nghị các đơn vị liên quan sớm phê duyệt chính sách, bố trí tái định cư trong tháng 10/2026.

Việc hoàn tất bồi thường, tái định cư và bàn giao mặt bằng sạch có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ công trình, nhất là khi nhà thầu đang đẩy nhanh thi công phần đường mở rộng và cầu Bình Thủy.

Khi mặt bằng được bàn giao, đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ.

Phấn đấu hoàn thành cuối năm 2027

Theo báo cáo của Ban QLDA, giá trị xây dựng thực hiện của dự án hiện hơn 287 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6% giá trị xây dựng hợp đồng. Giá trị nghiệm thu thanh toán hơn 248 tỷ đồng, tương đương khoảng 16,1%.

Trên phần đường mở rộng, nhà thầu đã hoàn thành các cấu kiện đúc sẵn. Hệ thống thoát nước mưa đã thi công hơn 4km, thoát nước thải hơn 4,3km và hào kỹ thuật hơn 2,2km. Phần gia cố cừ tràm, đắp cát nền đường đã triển khai gần 3,9km.

Sau khi hoàn thành từng đoạn đường mở rộng, nhà thầu sẽ chuyển sang thi công phần nâng cấp trên tuyến hiện hữu.

Tại cầu Bình Thủy, nhà thầu đang triển khai cọc khoan nhồi cho các trụ cầu, sàn khung và sàn giảm tải phía mố M1. Công tác phá dỡ đơn nguyên bên trái cầu hiện hữu được triển khai từ ngày 11/9/2026. Hai bên bờ sông cũng đang tập kết máy móc, thiết bị, vật tư để thi công cọc khoan nhồi kè.

Thiết bị phục vụ cho dự án tập kết tại hiện trường.

Ban QLDA dự kiến hoàn thành phần đường mở rộng trong tháng 6/2027 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2027. Mốc tiến độ này phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng sạch đúng thời hạn, cùng với việc phối hợp xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, chiều dài tuyến khoảng 7km, nền đường rộng 37m, tốc độ thiết kế 60km/h. Công trình xây dựng cầu Bình Thủy mới dài 145m, rộng 28m, cùng hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật và các hạng mục giao thông đồng bộ. Gói thầu thi công được ký ngày 5/8/2025, khởi công ngày 22/9/2025, có giá trị hơn 1.603 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng và dự phòng. Theo kế hoạch, phần đường mở rộng hoàn thành tháng 6/2027, toàn bộ dự án hoàn thành tháng 12/2027.