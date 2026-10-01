Cần Thơ: Dòng khí Lô B dự kiến về năm 2027, các nhà máy Ô Môn vận hành từ cuối 2028

Dòng khí về trước, nhà máy theo sau

Ngày 1/10, tại cuộc họp công trình trọng điểm lĩnh vực Xây dựng và Công Thương, Sở Công Thương TP Cần Thơ có báo cáo tiến độ một số dự án năng lượng trọng điểm đang chuyển biến tích cực, song chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn vẫn còn khoảng cách đáng kể giữa tiến độ nguồn khí và các nhà máy sử dụng nguồn khí này.

Đại diện Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 báo cáo tiến độ với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đợt kiểm tra ngày 12/9.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Cần Thơ có 57 dự án nguồn điện với tổng công suất 12.192,7MW. Trong đó, 16 nhà máy đã vận hành; 9 dự án đang thi công; 14 dự án đã có chủ trương đầu tư và 18 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Đáng chú ý, chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn gồm đường ống dẫn khí và 4 nhà máy Ô Môn I, II, III, IV, tổng công suất 3.810MW. Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn dài khoảng 394km, sản lượng khoảng 5,06 tỷ m³ khí/năm. Đoạn qua Cần Thơ dài khoảng 32,065km.

Tiến độ chuỗi Lô B - Ô Môn Đường ống khí: dài khoảng 394km, công suất khoảng 5,06 tỷ m³ khí/năm.

Đoạn qua Cần Thơ: 32,065km.

Mặt bằng Cần Thơ: đã bàn giao 100%.

Đào hào: 7,63/31km.

Thi công cơ khí, kéo ống: 4,28/31km.

Dòng khí đầu tiên: dự kiến quý III/2027.

Tổng công suất 4 nhà máy Ô Môn: 3.810MW.

"Đến nay, thành phố đã bàn giao 100% mặt bằng đoạn tuyến qua địa bàn. Còn 19 trường hợp đã đồng ý bàn giao nhưng chưa nhận tiền bồi thường do vướng thủ tục thừa kế, ủy quyền, thi hành án, tranh chấp, đi nước ngoài hoặc chưa đồng ý giá. Các trường hợp này không ảnh hưởng đến mặt bằng thi công", ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ thông tin.

Dự án khởi công trên địa bàn Cần Thơ ngày 25/11/2025. Đến cuối tháng 8/2026, tiến độ lũy kế hợp đồng EPC bờ 51,95%. Riêng đoạn qua Cần Thơ, đào hào được 7,63/31km, thi công cơ khí và kéo dây ống 4,28/31km.

Mục tiêu dòng khí đầu tiên không muộn hơn quý III/2027. Trong khi đó, tiến độ các nhà máy điện sử dụng nguồn khí này đang không đồng đều.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I công suất 660 MW khởi công ngày 27/3/2026, hiện đạt 34% khối lượng, vượt 9,4 điểm phần trăm so với kế hoạch. Dự án dự kiến chạy thử ngày 15/9/2027 và vận hành thương mại ngày 14/12/2027.

Ô Môn IV công suất 1.050MW khởi công ngày 19/8/2025, tiến độ khoảng 31,44%, dự kiến vận hành thương mại tháng 12/2028.

Ô Môn II công suất 1.050MW dự kiến khởi công quý I/2027, nhưng mốc vận hành thương mại được nhà đầu tư dự kiến đến quý IV/2029.

Trong khi đó, Ô Môn III công suất 1.050MW vừa hoàn tất ký hợp đồng EPC ngày 30/9/2026, nhưng dự kiến quý I/2028 mới khởi công và tháng 5/2030 mới vận hành thương mại.

Như vậy, nếu dòng khí đầu tiên về đến Ô Môn trong quý III/2027, từ thời điểm này đến hết năm 2028, hạ nguồn chủ yếu mới có Ô Môn I vận hành để tiêu thụ khí.

Sở Công Thương cảnh báo nguy cơ lệch pha trong chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn. Nếu không có giải pháp, nghĩa vụ bao tiêu khí và hiệu quả đầu tư toàn chuỗi có thể bị ảnh hưởng.

Công trường Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

Ô Môn II, Long Phú 1 còn điểm nghẽn

Sở Công Thương cho rằng, trong chuỗi Lô B - Ô Môn, Ô Môn II vẫn còn nhiều nội dung phải xử lý để có thể triển khai theo kế hoạch.

Dự án do Công ty TNHH Điện Ô Môn 2, liên danh Marubeni - Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 30.560 tỷ đồng.

Dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục quan trọng như phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hợp đồng nguyên tắc cung cấp khí Lô B, phát hành hồ sơ mời thầu EPC và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.

Tuy nhiên, các nội dung chưa hoàn thành gồm lựa chọn tổng thầu EPC, hợp đồng thuê đất, thỏa thuận dùng chung hạ tầng với PVN, hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện.

TP Cần Thơ nhanh chóng gỡ vướng các dự án năng lượng để tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Vướng mắc cốt lõi là cơ chế chuyển ngang chi phí bao tiêu nhiên liệu (Take-or-Pay) và giá công suất (CAM). Cục Điện lực đã có văn bản đề nghị các bên đàm phán theo quy định. Đáng chú ý, hồ sơ thuê đất của Ô Môn II nộp ngày 27/6/2026 hiện vẫn đang được giải quyết. Sở Công Thương đề xuất giải quyết dứt điểm hồ sơ này trước ngày 20/10/2026.

Những mốc tiến độ đáng chú ý

Với Ô Môn III, việc ký hợp đồng EPC ngày 30/9 là một bước tiến quan trọng, nhưng mốc khởi công dự kiến quý I/2028 vẫn còn cách xa so với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Tại Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 công suất 1.200 MW, tiến độ tổng thể đạt 61,90%, chậm 5,37 điểm phần trăm so với kế hoạch. Trong 46 gói thầu cuối cùng, dự án đã ký 38 gói; 2 gói đang đánh giá hồ sơ dự thầu, 3 gói đã phát hành hồ sơ mời thầu và 3 gói chưa triển khai.

Theo kế hoạch hiện nay, tổ máy 1 vận hành thương mại tháng 12/2027, tổ máy 2 tháng 12/2028. Trong khi đó, Thông báo số 458/TB-VPCP yêu cầu đưa dự án vào vận hành trong năm 2027.

Một điểm nghẽn khác là Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2 công suất 2.120MW. Bộ Công thương đã chấm dứt Hợp đồng BOT với nhà đầu tư cũ và đang xử lý các vấn đề còn lại theo hợp đồng.

Cần Thơ đã kiến nghị giao PVN làm chủ đầu tư mới. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin về kết quả xử lý.

Bên cạnh đó, 18 dự án nguồn điện với tổng công suất 1.512MW vẫn đang lựa chọn nhà đầu tư. Thông báo số 458/TB-VPCP yêu cầu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư các dự án chưa có nhà đầu tư trong quý IV/2026.

Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công thương chủ trì, phối hợp PVN, EVN và các chủ đầu tư thống nhất cơ chế Take-or-Pay, giá công suất để hoàn thành GSA, PPA trong năm 2026; đồng thời có giải pháp xử lý lượng khí trong giai đoạn các nhà máy hạ nguồn chưa vận hành đồng bộ.

Thành phố cũng đề nghị PVN đẩy nhanh công tác chuẩn bị, rút ngắn thời gian khởi công Ô Môn III; tập trung hoàn tất 8 gói thầu còn lại của Long Phú 1, bảo đảm tiến độ vận hành.

Đối với Sông Hậu 2, Cần Thơ đề nghị Bộ Công thương sớm hoàn tất xử lý Hợp đồng BOT, báo cáo Thủ tướng xem xét giao PVN làm chủ đầu tư theo đề xuất của thành phố.

Ngoài ra, thành phố đề nghị Bộ Công thương xem xét các đề xuất bổ sung Long Phú 2, Ô Môn V trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; đồng thời chỉ đạo đầu tư đồng bộ lưới điện truyền tải để giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn.