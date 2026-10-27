Cần Thơ đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 27/10, UBND TP. Cần Thơ tổ chức hội nghị gặp gỡ, đồng hành cùng doanh nghiệp với chủ đề “Cùng phát triển – kiến tạo giá trị - lan tỏa thịnh vượng”.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời trao đổi giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng, mở rộng đầu tư và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương trong những tháng cuối năm 2026.

Lắng nghe doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác

Báo cáo tại hội nghị, Ông Lê Công Lý – Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, trong đó cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng; đồng thời mong muốn doanh nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất, kinh doanh, phát huy năng lực và đóng góp vào tăng trưởng chung.

Quang cảnh tại hội nghị.

Bên cạnh tháo gỡ khó khăn, thành phố sẽ tổ chức các sự kiện kết nối giao thương, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và chế biến, đồng thời thu hút khách du lịch đến Cần Thơ, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển dịch vụ và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Qua đó, thành phố kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp chủ động tham gia, phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối, cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu những vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, từ yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, môi trường, nguồn nhân lực đến hạ tầng giao thông và thủ tục đầu tư. Những ý kiến này cho thấy nhu cầu cấp thiết về sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô, phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Ông Huỳnh Trung Quang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Tây Đô, cho biết doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy định quản lý và vấn đề môi trường. Doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, đánh giá trên cơ sở khoa học, số liệu và thiết bị đo lường cụ thể, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Qua đó, kiến nghị thành phố quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, hỗ trợ cơ sở sản xuất tuân thủ quy định, cải thiện hoạt động và duy trì phát triển ổn định. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đề xuất cải thiện kết nối hàng không, mở thêm đường bay và tăng tần suất chuyến bay, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương, tiếp cận đối tác và thu hút nhà đầu tư, giảm chi phí logistics, mở rộng cơ hội hợp tác và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ.

Gỡ điểm nghẽn lao động, tạo dư địa mở rộng đầu tư

Một trong những vấn đề được quan tâm tại hội nghị là tình trạng thiếu hụt lao động trong khi nhu cầu sản xuất và mở rộng đầu tư của doanh nghiệp vẫn hiện hữu.

Đại diện Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ cho biết, doanh nghiệp hiện có khoảng 18.000 lao động. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, đơn hàng tại nhiều nhà máy trong hệ sinh thái giảm, Taekwang Cần Thơ vẫn ghi nhận tăng trưởng. Tuy nhiên, do thiếu lao động, doanh nghiệp chưa thể đáp ứng toàn bộ đơn hàng và phải chuyển một phần sang các nhà máy khác.

Ông Leaw Wee Ming - Tổng Giám đốc Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Hiện doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư giai đoạn 2, hướng đến hoàn thiện chuỗi sản xuất giày thay vì chỉ sản xuất đế giày như hiện nay khi dự án hoàn thiện, doanh thu dự kiến có thể đạt 150–200 triệu USD/năm. Đồng thời, nâng số lao động từ 18.000 lên 30.000 người trong 5 năm tới. Do đó, doanh nghiệp mong muốn thành phố và các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ, nhất là trong giải quyết bài toán nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất và mở rộng quy mô.

Ở góc độ phát triển hạ tầng khu công nghiệp, ông Leaw Wee Ming - Tổng Giám đốc Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ cho biết, trong hai tháng cuối năm, gồm tháng 11 và 12, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục thu hút thêm khoảng 10 triệu USD vốn đầu tư.

Theo Tổng Giám đốc Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ, hoạt động thu hút nhà đầu tư còn gặp một số khó khăn liên quan đến khác biệt văn hóa. Bên cạnh nhóm khách hàng chính từ Trung Quốc, doanh nghiệp sẽ mở rộng tìm kiếm nhà đầu tư tại các thị trường khác, trong đó có Thái Lan, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cơ hội hợp tác.

Ngoài ra, nguồn cung vật liệu xây dựng tại thị trường trong nước cũng là vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Doanh nghiệp mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai dự án, nâng cao khả năng thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, phát biểu kết luận tại hội nghị.

Những kiến nghị tại hội nghị cho thấy, bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư. Đặc biệt, nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, nguồn cung vật liệu và tính minh bạch trong thực thi quy định là những yếu tố cần được quan tâm để cải thiện môi trường kinh doanh.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và chia sẻ với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là áp lực về giá nguyên vật liệu, nhân công, vốn và tiến độ triển khai dự án.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua tăng cường đối thoại, tập trung tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì sản xuất và mở rộng đầu tư. Các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, chủ động tiếp nhận, xử lý kiến nghị, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Trong những tháng cuối năm 2026, thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng chung, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

Thông điệp xuyên suốt hội nghị là sự đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp cần được cụ thể hóa bằng việc giải quyết kịp thời những khó khăn từ thực tiễn. Qua đó, TP. Cần Thơ tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động, mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 và tạo nền tảng cho phát triển trong những năm tiếp theo.