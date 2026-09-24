Cần Thơ đón tuyến container trực tiếp Nam Ninh, rút ngắn 560km đường thủy

Cảng Cần Thơ hướng tới nguồn hàng ổn định

Chiều 24/9, tại bến cảng Cái Cui thuộc cảng Cần Thơ, tuyến vận tải container quốc tế sông biển trực tiếp Nam Ninh - Cần Thơ qua Kênh Bình Lục chính thức được khai trương. Đây là tuyến kết nối trực tiếp giữa Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) với Cần Thơ thông qua đường thủy nội địa, sau đó ra Biển Đông và vào sông Hậu.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đánh giá cao tàu chính thức đi vào hoạt động.

Theo ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, ngày 16/9, Kênh Bình Lục chính thức đưa vào khai thác. Cùng ngày, tàu container rời Nam Ninh để thực hiện hành trình đến Cần Thơ.

Ông Lý cho biết trước đó, khi tham dự Hội chợ Trung Quốc - ASEAN tại Nam Ninh, ông nhận thấy các địa phương, doanh nghiệp đang tìm kiếm những kết nối thương mại cụ thể, thuận tiện và có tính lâu dài.

"Việc Kênh Bình Lục đưa vào khai thác mở thêm một cửa ra biển trực tiếp hơn cho hệ thống đường thủy nội địa Quảng Tây. Tuyến Nam Ninh - Cần Thơ đưa kết nối này đến gần hơn với Đồng bằng sông Cửu Long", ông Lý nói.

Theo ông, ý nghĩa của tuyến không chỉ nằm ở một chuyến tàu hoàn thành hành trình mà còn ở khả năng hình thành kết nối thường xuyên giữa hai vùng sản xuất, hai thị trường.

Đồng bằng sông Cửu Long có nguồn hàng lớn như gạo, thủy sản, trái cây và các sản phẩm chế biến. Trong khi đó, Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc có thị trường rộng, mạng lưới sản xuất, phân phối và nhu cầu hàng hóa đa dạng.

"Tôi cũng muốn nói rõ: Mở được tuyến là bước đầu; duy trì được tuyến bằng nguồn hàng ổn định và dịch vụ có sức cạnh tranh mới là kết quả chúng ta cần hướng tới", ông Lý nhấn mạnh.

Trước đó, trong tháng 8, tuyến thử nghiệm đã kết nối Cần Thơ với các cảng Quảng Tây, vận chuyển 66 container nông sản Đồng bằng sông Cửu Long đến thị trường này.

Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu tại buổi khai trương.

Từ thực tế đó, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ đề nghị các đơn vị khai thác và đối tác tập trung vào ba nội dung: Phát triển nguồn hàng hai chiều; tổ chức dịch vụ thuận tiện trong toàn bộ hành trình; thường xuyên đánh giá, điều chỉnh tuyến trên cơ sở khai thác thực tế.

Trong đó, với nhóm hàng nông sản, thủy sản, ông Lý lưu ý cần quan tâm đến container lạnh và thời gian giao nhận. Đồng thời, các bên cần theo dõi tần suất khai thác, sản lượng, cơ cấu hàng hóa, thời gian vận chuyển và chi phí để kịp thời cải thiện chất lượng tuyến.

TP Cần Thơ sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền; đồng thời từng bước phát triển hạ tầng cảng, logistics, kết nối Cái Cui với các khu công nghiệp, vùng sản xuất và mạng lưới giao thông của khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng chào đón chuyến tàu đầu tiên tuyến Nam Ninh - Cần Thơ.

Tuyến có thể rút 560km, giảm chi phí logistics

Theo ông Lê Quang Trung, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), ngày 4/8, chuyến tàu thử nghiệm cập Cảng Cần Thơ đã giúp các đơn vị kiểm tra những khâu vận hành ban đầu và đánh giá nhu cầu thị trường.

Ông Trung cho rằng một tuyến mới chỉ có thể phát huy khi trở thành một phần của mạng lưới vận tải có khả năng kết nối rộng hơn.

Theo định hướng của VIMC trong năm 2026, việc phát triển hoạt động vận tải, logistics tập trung vào tính linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm và tăng cường kết nối các khâu dịch vụ.

"Cần Thơ có vị trí quan trọng để đưa hệ thống của VIMC đến gần hơn với nguồn hàng của Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là nông sản, thủy sản và hàng chế biến", ông Trung nói.

Từ đó, VIMC tập trung vào ba hướng gồm kết nối hệ thống; tổ chức nguồn hàng hai chiều; tích hợp dịch vụ và dữ liệu.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Cảng Cần Thơ thực hiện nghi thức phát tín hiệu khởi động tác nghiệp chuyến tàu đầu tiên.

Theo ông Trung, việc hình thành tuyến Nam Ninh - Cần Thơ không chỉ là thêm một tuyến vận tải mà còn là cơ hội tăng khả năng kết nối giữa cảng, hãng tàu, doanh nghiệp logistics và chủ hàng.

"Cạnh tranh trong logistics ngày nay không còn là câu chuyện của một cảng hay một hãng tàu riêng lẻ. Đó là năng lực của cả chuỗi trong việc phục vụ khách hàng tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn", ông Trung nhấn mạnh.

Theo Hồ Hoa Bình, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ, Kênh Bình Lục vừa được đưa vào khai thác, kết nối hệ thống đường thủy khu vực Tây Nam Trung Quốc với Cảng Vịnh Bắc Bộ và ASEAN.

Ông Lê Quang Trung (ảnh trái, bìa trái), ông Lê Doãn Long (ảnh phải, bìa trái), Chủ tịch HĐQT Công ty CP cảng Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đối tác.

Tập đoàn cho biết tuyến vận tải qua Kênh Bình Lục có thể rút ngắn hơn 560km đường thủy so với hành trình vòng qua khu vực sông Châu Giang; thời gian vận chuyển có thể giảm 7-10 ngày và tổng chi phí logistics giảm khoảng 18-30%.

Theo doanh nghiệp, tuyến sẽ tạo điều kiện vận chuyển hai chiều, trong đó hàng hóa Đồng bằng sông Cửu Long như nông sản, thủy sản, hàng chế biến có thể đi sang Quảng Tây và khu vực Tây Nam Trung Quốc; chiều ngược lại có thể vận chuyển các nhóm hàng như linh kiện ô tô, xe máy, hóa chất và các loại hàng hóa khác.

Ông Hồ Hoa Bình cho biết Tập đoàn Cảng Vịnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với VIMC và các đối tác nhằm khai thác tuyến, mở rộng nguồn hàng và phát huy vai trò của tuyến vận tải mới.

Chuyến tàu hoạt động sẽ tạo cơ hội cho mặt hàng nông, thủy sản khu vực ĐBSCL.

Việc khai trương tuyến Nam Ninh - Cần Thơ mở thêm một phương án vận tải trực tiếp giữa Quảng Tây và Đồng bằng sông Cửu Long. Hiệu quả lâu dài của tuyến sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hành trình thường xuyên, tổ chức hàng hóa hai chiều và chất lượng dịch vụ trong quá trình khai thác.

Thông số tuyến container Nam Ninh - Cần Thơ Tàu chính thức: BBG NAN NINH BO RUN Trọng tải tàu khai thác tuyến: 4.900 DWT Sức chở: Khoảng 500 TEU Hàng hóa: khoảng 25% container lạnh, 75% container khô Tần suất dự kiến: 2 chuyến/tháng Thời gian hải trình: Khoảng 7 ngày Cự ly: Rút ngắn hơn 560km đường thủy so với tuyến vòng qua sông Châu Giang.