Cần Thơ dồn sức tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Quang cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội; đặc biệt là phân khúc nhà ở cho thuê là nhiệm vụ trọng tâm mang ý nghĩa chiến lược trong hệ thống chính sách an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều chỉ đạo, công điện, văn bản đôn đốc các địa phương, đồng thời ban hành Nghị quyết số 33 nhằm thay thế các cơ chế cũ, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để điều chỉnh cơ cấu, tiêu chí phát triển nhà ở xã hội phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương.

Đối với thành phố Cần Thơ, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, chủ động của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố trong việc lập chương trình phát triển nhà ở, quy hoạch quỹ đất công và bố trí quỹ đất dành riêng cho nhà ở công nhân, lực lượng vũ trang. Mặc dù quy mô và chỉ tiêu giao cho Cần Thơ ở mức trung bình so với cả nước, lãnh đạo Bộ Xây dựng lưu ý địa phương cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, khắc phục những điểm nghẽn về thủ tục và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được chấp thuận.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Cần Thơ về việc báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh chỉ tiêu năm 2026, dồn khối lượng thực hiện sang giai đoạn 2027–2028 nhưng tuyệt đối không làm thay đổi tổng chỉ tiêu giao cho cả giai đoạn 2026–2030. Thành phố cần khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, làm rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đưa ra giải pháp khắc phục triệt để; hoàn thiện và gửi báo cáo trước ngày 30/11/2026 theo đúng tinh thần Thông báo kết luận số 539 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào danh mục kiểm đếm thường xuyên trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố. Sở Xây dựng cần phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức họp đôn đốc và kiểm đếm tiến độ theo tháng, theo quý với các chủ đầu tư; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh về thủ tục hành chính, quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, cũng như việc đấu nối điện, nước.

Mặt khác, thành phố cần tiến hành rà soát tiến độ và điều chỉnh quyết định đầu tư, xem xét lại mốc thời gian đã cam kết trong quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của từng dự án cụ thể. Những dự án có khả năng hoàn thành sớm trong năm 2027 phải được đôn đốc khởi công ngay và điều chỉnh mốc thời gian hoàn thành cho sát với thực tế. Đồng thời, thành phố cần kiên quyết sàng lọc, lựa chọn những chủ đầu tư thực sự có năng lực tài chính, kinh nghiệm, nhân lực và trang thiết bị; kiên quyết xử lý hoặc thu hồi các dự án chậm tiến độ. Các chủ đầu tư phải tập trung nguồn lực thực hiện nghiêm túc, làm thật và ra sản phẩm thật, tránh tình trạng khởi công mang tính hình thức rồi bỏ ngỏ.

Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, thừa nhận mặc dù thành phố đã rất quyết tâm trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, nhưng đến thời điểm hiện tại, khối lượng nghiệm thu thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu. Khả năng lớn là trong năm 2026, thành phố sẽ không hoàn thành kế hoạch theo chỉ tiêu được giao là 3.000 căn.

Lý giải về những khó khăn này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư bị kéo dài. Thêm vào đó, quá trình sáp nhập địa giới hành chính trong thời gian qua đã dẫn đến sự dịch chuyển lớn về dân cư và các hoạt động thương mại - dịch vụ từ các khu vực cũ (như Vị Thanh của Hậu Giang hay Sóc Trăng cũ) tập trung về khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ. Do đó, nhu cầu nhà ở xã hội tại các khu vực ven hoặc tỉnh cũ giảm mạnh, khiến các nhà đầu tư e ngại, trong khi thành phố cần thời gian để rà soát, tính toán và điều chỉnh lại quy hoạch phân bổ.

Mặc dù quỹ đất công của thành phố hiện còn rất dồi dào, đặc biệt tại các khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ, nhưng các vị trí thực sự phù hợp để phát triển nhà ở xã hội cao tầng lại rất hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu thực tế hoặc chưa thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.

Dù vậy, ông Lê Công Lý khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026–2030. Trước mắt, thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu phương án điều chỉnh chỉ tiêu năm 2026 sang các năm 2027 và 2028 mà không làm thay đổi tổng chỉ tiêu cả giai đoạn. Hiện tại, phần lớn các dự án mới khởi công đều đang triển khai rất thuận lợi (ngoại trừ một dự án vướng giải phóng mặt bằng, các dự án còn lại đều là đất sạch). Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tốc độ thi công, qua đó kỳ vọng nguồn cung sản phẩm nhà ở sẽ bùng nổ mạnh mẽ vào năm 2028, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng hai con số của thành phố trong năm nay và những năm tiếp theo…

Về phía cơ quan chuyên môn, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết trong giai đoạn 2025–2030, thành phố được giao tổng chỉ tiêu hoàn thành 16.900 căn nhà ở xã hội. Sở Xây dựng đã nỗ lực tối đa, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đặc biệt là Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất để rà soát hệ thống quỹ đất, đảm bảo điều kiện thuận lợi nhất để tham mưu cho UBND thành phố triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, ông Mai Văn Tân cũng chỉ rõ áp lực từ việc phân bổ 3.000 căn trong năm 2026 trong bối cảnh thị trường tại các địa bàn sáp nhập như Hậu Giang hay Sóc Trăng cũ còn nhiều trầm lắng, nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội của người dân tại đây rất hạn chế. Do đó, Sở Xây dựng đã tích cực tham mưu các cơ chế phát triển song song phân khúc nhà ở cho thuê để khai thác hiệu quả quỹ đất. Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ cũng kiến nghị các cơ quan ngân hàng tiếp tục đồng hành, duy trì các gói tín dụng ưu đãi và chính sách hỗ trợ thiết thực cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà, qua đó kích cầu thị trường và giúp người lao động, cán bộ công chức dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội hơn…

Theo ông Mã Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, tổng chỉ tiêu giao cho thành phố đến năm 2030 là 16.900 căn nhà ở xã hội; trong đó, giai đoạn 2026–2030 phấn đấu hoàn thành 13.250 căn (bao gồm 11.713 căn nhà ở xã hội để bán/thuê mua và 1.537 căn nhà ở cho thuê). Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao là hoàn thành 3.000 căn (gồm 2.820 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở cho thuê).

Tính đến tháng 10/2026, thành phố đã thực hiện hoàn thành tổng cộng 4.537 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 26,8% tổng chỉ tiêu đến năm 2030. Riêng trong năm 2026, thành phố đã hoàn thành 724 căn, đạt 24,13% kế hoạch năm. Đáng chú ý, trong năm 2026, Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư cho 6 dự án mới với tổng quy mô lên tới 7.709 căn, tổng vốn đầu tư ước đạt khoảng 12.432 tỷ đồng.

Hiện đã có 3 dự án khởi công xây dựng với quy mô 4.035 căn; 2 dự án đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công trong tháng 11/2026 với quy mô 2.650 căn; và 1 dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Quân đội nhân dân tại phường Cái Răng với quy mô 1.024 căn hiện đang trong giai đoạn thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với các dự án đang thi công, Sở Xây dựng đang tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dứt điểm 724 căn đã định hình trong năm 2026, đồng thời tạo điều kiện pháp lý để khoảng 2.508 căn đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng quy định pháp luật.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, thành phố đã thống nhất chủ trương giao Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố làm chủ đầu tư dự án trọng điểm tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình. Dự án này có quy mô diện tích khoảng 1,62 ha, thiết kế tòa nhà cao khoảng 18 tầng với khoảng 1.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khái toán khoảng 1.360 tỷ đồng. Hiện tại, UBND thành phố đang chỉ đạo các sở ngành thúc đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan để sớm đưa dự án vào triển khai thực tế.

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc sát sao tiến độ các dự án đã khởi công; thúc đẩy nhanh thủ tục để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiếp tục rà soát, khai thác tối ưu quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; đẩy mạnh công tác công khai thông tin nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư đối với các khu đất công do Nhà nước quản lý đủ điều kiện. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở cho thuê, thắt chặt cơ chế phối hợp đa ngành giữa các sở, ban, ngành và các địa phương. Thành phố cũng yêu cầu phân công rõ người, rõ việc, xác định rõ thời hạn giải quyết cụ thể đối với từng thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ mọi rào cản về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và giải phóng mặt bằng, quyết tâm không để tình trạng trì trệ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn hệ thống.