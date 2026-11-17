Toàn cảnh TP. Cần Thơ nhìn từ trên cao. (Nguồn: Báo Ảnh Việt Nam)

Thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên khoảng 6.360 km² với 72 km đường bờ biển, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Cần Thơ là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam, giữ vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - vùng sản xuất lúa gạo, trái cây và thủy sản trọng điểm của cả nước.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025, TP. Cần Thơ mới đi vào hoạt động trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng (cũ) và tỉnh Hậu Giang (cũ). Với bối cảnh, vị thế và không gian phát triển mới sẽ là tiền đề quan trọng để thành phố sớm trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, hướng tới đô thị hiện đại, sinh thái, thông minh. Việc mở rộng này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế trong thời gian tới.

Cầu Cần Thơ đóng vai trò là công trình giao thông trọng điểm, mang lại nhiều tác động to lớn đến kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

Tạo bước đột phá hạ tầng giao thông đa phương thức

Là đô thị trung tâm vùng, Cần Thơ sở hữu vị trí địa - kinh tế chiến lược khi nằm trên giao điểm của các hành lang kết nối miền Tây với TP. Hồ Chí Minh và các trung tâm kinh tế lớn. Điện mạo hạ tầng giao thông Cần Thơ và ĐBSCL đang ghi nhận những chuyển động mang tính bước ngoặt. Việc tăng tốc triển khai hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia tạo nền tảng để Cần Thơ bứt phá, trở thành trung tâm logistics và giao thông đa phương thức của vùng.

Hệ thống hạ tầng liên vùng đang dần hình thành rõ nét thông qua sự kết nối giữa các tuyến cao tốc trục dọc, trục ngang như cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, hệ thống giao thông thủy nội địa và định hướng quy hoạch Cảng biển đặc biệt Trần Đề.

Phối cảnh quy hoạch Cảng biển đặc biệt Trần Đề. (Nguồn: VnEconomy)

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau (CT.33) và tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (CT.35).

Đặc biệt, Dự án đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ đang được Bộ Xây dựng lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến có tổng chiều dài khoảng 175,2 km, đi qua 5 tỉnh, thành phố gồm TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Khi tuyến đường sắt được triển khai và kết nối với các trung tâm logistics, cảng biển, cảng hàng không, cao tốc và đường thủy, Cần Thơ sẽ có thêm một “chân kiềng” quan trọng để hình thành hệ thống giao thông đa phương thức, qua đó nâng cao năng lực kết nối và giảm chi phí vận chuyển hàng hóa.

Sự kiện APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc được nhận định sẽ tạo cơ hội lớn để sân bay Cần Thơ khôi phục vai trò “trung tâm hàng không” ở miền Tây. Khi Phú Quốc trở thành tâm điểm của một sự kiện đối ngoại lớn, nhu cầu đi lại của đại biểu, doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia và khách du lịch có thể sẽ tăng lên rất nhiều.

Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh cho ĐBSCL, mở rộng các chương trình du lịch kết hợp với Phú Quốc, Cần Thơ, vùng sông nước và các điểm đến đặc trưng của miền Tây. Sân bay Cần Thơ không nên đặt mục tiêu đơn giản là đón một vài chuyến bay quốc tế trong thời gian APEC diễn ra. Điều quan trọng hơn là biến cơ hội này thành nền tảng để duy trì những đường bay có hiệu quả sau sự kiện.

Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ. (Nguồn: VnEconomy)

Định hình 6 hành lang kinh tế

Theo Quy hoạch TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố định hướng hình thành sáu hành lang kinh tế trọng điểm với những vai trò chiến lược riêng biệt.

Đóng vai trò trục động lực chính theo hướng Đông Nam, Hành lang kinh tế Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng kết nối đô thị trung tâm Cần Thơ với hệ thống cảng biển và khu kinh tế ven biển. Đây được xác định là hành lang giao thông, kinh tế tổng hợp, tập trung các khu, cụm công nghiệp, logistics, đô thị và dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu, gắn chặt với Cảng biển Trần Đề.

Song song đó, Hành lang kinh tế ven sông Hậu được định hình là trục đô thị - dịch vụ ven sông quan trọng, tận dụng lợi thế cảnh quan sông nước và quỹ đất ven sông để phát triển đô thị, dịch vụ, logistics, du lịch sinh thái, bến tàu khách, thương mại và dịch vụ ven sông; tạo dải phát triển liên tục từ trung tâm thành phố ra khu vực cửa sông, ven biển.

Ở hướng Đông - Tây, Hành lang kinh tế theo cao tốc CT.02 là trục chiến lược kết nối trung tâm đô thị với các khu đô thị mới, khu công nghiệp - dịch vụ và đầu mối giao thông đối ngoại. Hành lang này được định hướng phát triển theo mô hình “trục đô thị, công nghiệp - dịch vụ”, bố trí các khu, cụm công nghiệp, kho bãi, logistics và trung tâm thương mại - dịch vụ.

Giữ vai trò trục động lực quốc gia đi qua địa bàn Cần Thơ, Hành lang kinh tế Bắc - Nam CT.01 đảm nhận kết nối chuỗi đô thị và không gian kinh tế Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau với các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL; đồng thời kết nối vùng kinh tế - xã hội phía Bắc, vùng kinh tế - xã hội trung tâm và vùng kinh tế - xã hội phía Nam. Hành lang được định hướng ưu tiên bố trí đô thị hỗn hợp, trung tâm dịch vụ - thương mại, khu công nghiệp sạch và khu logistics…

Trong khi đó, Hành lang kinh tế ven biển CT.33 đóng vai trò trục phát triển hướng biển, gắn với Khu kinh tế ven biển và Cảng biển quốc tế Trần Đề. Tuyến động lực này tập trung phát triển các khu chức năng chuyên sâu về kinh tế biển, công nghiệp chế biến, hậu cần cảng, khu phi thuế quan, đô thị và du lịch nghỉ dưỡng biển…

Cuối cùng, Hành lang kinh tế Cần Thơ - Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu được định hướng trở thành trục logistics xuất nhập khẩu mới, kết nối khu vực Vĩnh Châu, Vị Thanh và ven biển Cần Thơ với vùng Tứ giác Long Xuyên và biển Tây.

Khi được đặt trên nền tảng hệ thống cao tốc, đường sắt, đường thủy, cảng biển và hàng không đang từng bước hoàn thiện, các hành lang kinh tế sẽ không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn tạo điều kiện hình thành những cực công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và đô thị mới. Đây chính là dư địa để Cần Thơ giữ vai trò đô thị trung tâm vùng, trở thành đầu mối liên kết kinh tế - logistics đa phương thức

Cơ hội vàng quảng bá môi trường đầu tư

Sự kiện APEC 2027 thu hút sự chú ý của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Với vị trí đô thị trung tâm của vùng, đây sẽ là cơ hội vàng để Cần Thơ quảng bá môi trường đầu tư:

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, thành phố Cần Thơ đã xây dựng chiến lược phát triển với không gian mới. Thành phố Cần Thơ kỳ vọng thúc đẩy hợp tác với các đối tác nước ngoài, định hướng chuyển dịch từ thu hút đầu tư truyền thống sang FDI thế hệ mới, tập trung vào các nhóm ngành: Công nghệ cao & Kinh tế số: Công nghệ thông tin, viễn thông, chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số; Kinh tế xanh & Năng lượng sạch: Phát triển năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và áp dụng công nghệ sạch vào sản xuất; Chế biến sâu: Ứng dụng công nghệ cao trong chế biến nông - thủy sản và thực phẩm; Hạ tầng & Logistics: Phát triển hệ thống logistics, cảng biển và kết nối giao thông chiến lược để gắn kết sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nông nghiệp công nghệ cao là một trong những lĩnh vực được TP. Cần Thơ đẩy mạnh thu hút đầu tư quốc tế. (Nguồn: Báo Cần Thơ)

Song song đó, tăng cường hơn nữa việc giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giáo dục, thúc đẩy phát triển du lịch. Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Cần Thơ định hướng khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ với kinh tế nội địa, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Thành phố hướng tới trở thành trung tâm kết nối sản xuất, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao của cả vùng.

Để đạt được các mục tiêu trên, TP. Cần Thơ đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, thành phố tập trung đổi mới tư duy và quán triệt nhận thức, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và cộng đồng về vai trò của khu vực FDI; khuyến khích doanh nghiệp FDI nâng cao trách nhiệm xã hội, liên kết và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, thành phố tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát, bãi bỏ các quy định mâu thuẫn, chồng chéo; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý thủ tục hành chính; triển khai Cổng một cửa đầu tư quốc gia theo nguyên tắc “khai một lần, dùng nhiều lần”. Thành phố duy trì đối thoại định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư…

Có thể nói, APEC 2027 không chỉ là sự kiện đối ngoại lớn của quốc gia, mà còn là cú huých quan trọng giúp xứ Tây Đô khẳng định vai trò trung tâm động lực, lan tỏa sức bật kinh tế cho toàn vùng Tây Nam Bộ.