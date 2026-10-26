Cần Thơ đón 312 kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua, cờ vây xuất sắc quốc gia năm 2026

Giải đấu góp phần phát triển phong trào cờ và tuyển chọn kỳ thủ cho các giải đấu quốc tế.

312 tuyển thủ đến từ nhiều tỉnh thành đến thi đấu tại Cần Thơ

Ngày 26/10, tại Khách sạn Ninh Kiều Fortuneland, TP. Cần Thơ, lễ khai mạc Giải vô địch Cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2026 và Giải vô địch Cờ vây xuất sắc, Cờ vây trẻ xuất sắc quốc gia năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của các đoàn vận động viên, huấn luyện viên và lực lượng trọng tài.

Các giải đấu được tổ chức thường niên trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện cờ vua, cờ vây trong thanh thiếu niên, học sinh trên cả nước; đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn và khẳng định năng lực thi đấu.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay có tổng cộng 312 vận động viên tham dự, trong đó 240 vận động viên thi đấu cờ vua và 72 vận động viên thi đấu cờ vây. Các kỳ thủ đến từ 18 đơn vị tỉnh, thành phố, ngành và câu lạc bộ, gồm Bắc Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An, Đồng Nai, An Giang, Tây Ninh, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quân đội, Hải Phòng, Vĩnh Long, Huế, Ninh Bình, Lâm Đồng, Câu lạc bộ Kiện tướng Tương Lai và Công ty Cổ phần Vietchess.

Nhiều vận đông trẻ tham gia môn cờ vây

Giải đấu được tổ chức với sự ủy nhiệm của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và sự thống nhất của UBND TP. Cần Thơ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam triển khai công tác tổ chức, bảo đảm các điều kiện phục vụ thi đấu trong thời gian diễn ra giải.

Giải đấu thu hút nhiều lứa tuổi tham gia

Một trong những mục tiêu quan trọng của giải là tuyển chọn những kỳ thủ có thành tích và năng lực chuyên môn nổi bật để tham dự các giải trẻ cấp khu vực, châu lục và quốc tế trong năm 2026 và năm 2027. Vì vậy, giải không chỉ là sân chơi tranh tài giữa các đơn vị mà còn góp phần đánh giá lực lượng vận động viên, tạo cơ sở cho công tác phát triển và bồi dưỡng tài năng cờ vua, cờ vây.

Thông qua các nội dung thi đấu, vận động viên có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao khả năng xử lý tình huống. Đối với các kỳ thủ trẻ, việc tham gia giải đấu trong hệ thống quốc gia cũng là dịp cọ xát với nhiều đối thủ đến từ các địa phương, câu lạc bộ có phong trào cờ phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên phát huy tinh thần quyết tâm, thi đấu hết mình, nỗ lực đạt thành tích tốt nhất cho đơn vị. Đồng thời, lực lượng trọng tài cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành các trận đấu công bằng, chính xác, phản ánh đúng trình độ chuyên môn của vận động viên.

Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự đồng hành của các nhà tài trợ trong công tác tổ chức giải, góp phần duy trì và thúc đẩy phong trào cờ vua, cờ vây trên cả nước.