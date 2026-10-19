Cần Thơ đối thoại với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các nhiệm kỳ

Quang cảnh chương trình đối thoại. (Ảnh: VĂN ÚT)

Chương trình diễn ra nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Đây là dịp để cán bộ, hội viên, phụ nữ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những vấn đề liên quan đời sống, việc làm và hoạt động Hội; đồng thời tạo điều kiện để lãnh đạo thành phố, các sở, ngành lắng nghe, trao đổi và định hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Chương trình cũng thể hiện sự tri ân các thế hệ cán bộ Hội đã nỗ lực vận động, tập hợp hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội và phát triển quê hương Cần Thơ.

Nội dung đối thoại tập trung vào việc triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu cũng trao đổi về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và phát triển đội ngũ cán bộ nữ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó là vai trò của phụ nữ trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, khởi nghiệp, chuyển đổi số và tham gia phát triển kinh tế-xã hội; công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đảng viên trẻ, đào tạo và phát huy năng lực cán bộ nữ trong hệ thống chính trị.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu tại chương trình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Những khó khăn, kiến nghị liên quan học tập, việc làm, khởi nghiệp, an sinh xã hội và các vấn đề phụ nữ quan tâm cũng được đưa ra trao đổi, nhằm tìm kiếm giải pháp phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu định hướng tại chương trình, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Theo đó, những vấn đề được phụ nữ phản ánh cần được xem xét trên tinh thần trách nhiệm, cầu thị và sát thực tiễn. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần chủ động giải quyết; các bất cập cần được rà soát, điều chỉnh phù hợp; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Một trong những nội dung được thành phố quan tâm là nguồn lực và điều kiện hoạt động của tổ chức Hội ở cơ sở. Trước kiến nghị về kinh phí hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã còn hạn chế, thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát định mức, cơ chế phân bổ và tình hình sử dụng kinh phí của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã.

Việc rà soát nhằm đánh giá mức độ phù hợp của nguồn kinh phí với quy mô địa bàn, số lượng hội viên và nhiệm vụ được giao, từ đó tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định, cân đối ngân sách và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục cập nhật việc thực hiện các chính sách sau sắp xếp, kịp thời nhận diện bất cập để xem xét hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân. (Ảnh: VĂN ÚT)

Dịp này, chương trình lồng ghép tuyên dương các điển hình trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026 và vận động nguồn lực chăm sóc, hỗ trợ trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2031. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để trẻ em mồ côi vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” giai đoạn 2021-2026.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đồng thời phát động các ủy viên Ban Chấp hành Hội chung tay chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, đã có 117 trẻ em được nhận đỡ đầu, với tổng kinh phí ước tính hơn 5 tỷ đồng.

Thông qua đối thoại và các hoạt động an sinh xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò kết nối giữa hội viên, phụ nữ với các cấp lãnh đạo, góp phần phát huy tiềm năng của phụ nữ, nâng cao hiệu quả công tác Hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.