Người dân Cần Thơ được tư vấn cải tạo chuồng trại và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi.

Không chỉ trang bị kỹ năng để tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề đang được thành phố Cần Thơ định hướng trở thành giải pháp quan trọng giúp đồng bào Khmer chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều thay đổi sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là đào tạo phải gắn với nhu cầu tuyển dụng, điều kiện sản xuất và khả năng tạo việc làm ổn định sau học nghề.

Theo khảo sát xã hội học công bố tháng 11/2026, thực hiện tại 5 xã, phường thuộc thành phố Cần Thơ, với 188 hộ Khmer và 156 cán bộ liên quan, có 73% số người dân được khảo sát chưa qua đào tạo nghề; 67,1% thanh niên Khmer được hỏi lựa chọn đi làm xa khi gặp khó khăn về sinh kế.

Kết quả này cho thấy nhu cầu học nghề, chuyển đổi việc làm và cải thiện thu nhập tại vùng đồng bào Khmer còn rất lớn.

Trong khi đó, thị trường lao động thành phố đang có nhu cầu tuyển dụng đáng kể. Sáu tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp đăng tuyển gần 68.700 vị trí, trong khi gần 60.000 lượt người có nhu cầu tìm việc; hơn 40% nhu cầu tìm việc thuộc nhóm lao động chưa qua đào tạo. Khoảng cách giữa yêu cầu tuyển dụng và trình độ, kỹ năng của người lao động cho thấy cần đổi mới nội dung, phương thức đào tạo nghề theo hướng sát thực tế, giúp người học có thêm cơ hội tiếp cận việc làm ổn định.

Để thu hẹp khoảng cách này, Cần Thơ chú trọng đưa hoạt động tư vấn nghề nghiệp và tuyển dụng về cơ sở, nhất là những địa bàn có đông đồng bào Khmer.

Tại xã Liêu Tú, các chương trình giao dịch việc làm giúp người dân tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn học nghề, ngoại ngữ và cơ hội làm việc trong các lĩnh vực may mặc, cơ khí, xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm trong và ngoài nước. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã giới thiệu, kết nối và hỗ trợ giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động nông thôn.

Đáng chú ý, đào tạo nghề được đặt trong mối liên kết với chính sách hỗ trợ sản xuất và giảm nghèo. Ông Thạch Nam, người Khmer ở xã Nhu Gia, từng thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ bò giống, thức ăn chăn nuôi, chuồng trại và hướng dẫn kỹ thuật.

Sau đó, ông chủ động vay thêm 20 triệu đồng, kết hợp làm bảo vệ và nuôi 45 con vịt đẻ trứng để đa dạng nguồn thu. Khi kinh tế gia đình ổn định, ông đăng ký thoát nghèo. Trường hợp này cho thấy, khi kiến thức kỹ thuật được kết hợp với vốn và tư liệu sản xuất, người dân có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế gia đình.

Định hướng trên được cụ thể hóa trong Kế hoạch số 421/KH-UBND ngày 7/9/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố về nâng cao chất lượng nguồn lao động và tạo việc làm bền vững.

Thành phố chú trọng đào tạo nghề phù hợp với lợi thế từng địa bàn, nhu cầu thị trường và khả năng phát triển kinh tế tại chỗ; ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp đặc sản, chăn nuôi, cây dược liệu, nghề thủ công, du lịch cộng đồng và thương mại điện tử. Cùng với đào tạo, người dân được định hướng tiếp cận vốn, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Đến tháng 10/2026, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho hơn 92.400 lao động, trong đó hơn 2.600 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả này cho thấy quy mô cơ hội việc làm đang được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề, ngoại ngữ./.