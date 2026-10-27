Cần Thơ điều tra vụ 'cò đất' mạo danh cán bộ Trung ương để lừa đảo

Ngày 27.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang xác minh tin báo, tố giác về tội phạm đối với hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn phường Ninh Kiều.

Đối tượng Nguyễn Thanh Vũ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Thanh Vũ (45 tuổi, ngụ xã Đông Phước, TP. Cần Thơ), hoạt động về môi giới bất động sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Vũ khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII (Ủy ban Kiểm tra Trung ương), nhằm tạo lòng tin với nhiều người; từ đó giúp thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản. Ngoài ra, còn yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ thông báo ai là bị hại, hay biết sự việc, đề nghị đến cơ quan công an gần nhất trình báo; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên, Trung tá Trần Thế Nhẫn, số điện thoại: 0986.868.268 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác với các đối tượng lạ “tự xưng” có chức vụ để tạo lòng tin nhằm mục đích giao dịch, liên quan kinh tế… Khi phát hiện bất thường và cần kiểm tra thì liên hệ với cơ quan chức năng để được bảo vệ.