Cần Thơ điều tra việc thanh toán thừa hơn 14 tỷ đồng tại một dự án

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp nhận điều tra vi phạm liên quan quá trình thực hiện các gói thầu thuộc dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố làm chủ đầu tư.

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện các gói thầu thuộc dự án nói trên do Thanh tra TP Cần Thơ chuyển đến.

Trước đó, Thanh tra thành phố đã ban hành kết luận kiểm tra đối với dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung do Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Một góc dự án Khu đô thị mới và Khu công nghệ thông tin tập trung.

Qua kiểm tra, Thanh tra thành phố phát hiện Quỹ Đầu tư phát triển thành phố, các đơn vị tư vấn giám sát, Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại (đơn vị thi công xây dựng) thuộc Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Quốc Đại và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát đã nghiệm thu, thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng nhiều hơn khối lượng thực tế hoàn thành, gây thiệt hại cho Quỹ Đầu tư thành phố hơn 14 tỷ đồng. Số tiền này hiện đã được nhà thầu thi công nộp khắc phục.

Thanh tra thành phố cũng chỉ rõ sai phạm này có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 và chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố để làm rõ.