Chiều 20/11, đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra đang phối hợp lực lượng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu để xác định nguyên nhân vụ cháy tại Nhà máy Giấy Lee & Man Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A, xã Châu Thành, TP Cần Thơ.

Phương tiện vẫn túc trực công tác chữa cháy trưa 20/11.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định khu vực kho xảy ra cháy có hồ sơ và các điều kiện liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ hỏa hoạn và các vấn đề liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Đến 15h cùng ngày, hiện trường vụ cháy vẫn ngổn ngang. Nhìn từ trên cao, mái kho nguyên liệu bị đổ sập trên diện rộng, nhiều kết cấu biến dạng sau nhiều giờ bị lửa thiêu đốt. Bên trong, nhiều cuộn giấy và nguyên liệu sản xuất bao bì bị cháy đen. Một số khu vực vẫn còn khói bốc lên, các đống nguyên liệu tiếp tục âm ỉ.

Lực lượng chức năng điều động máy xúc đến hiện trường để di dời, tách các khối nguyên liệu ra bên ngoài, tạo điều kiện tiếp cận sâu hơn vào khu vực cháy. Đáng chú ý, robot chữa cháy được điều khiển tiến vào bên trong kho, phun nước trực tiếp vào những khu vực có nhiệt độ cao.

Sau nhiều giờ cháy, mái kho nhà máy đổ sập.

Theo Công an TP Cần Thơ, khoảng 15 phút sau khi phát hiện vụ cháy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Tuy nhiên, quá trình chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kho chứa lượng lớn nguyên liệu giấy, vật liệu dễ bắt lửa và có khả năng cháy âm ỉ bên trong. Nhiệt độ tại khu vực cháy cao, trong khi các khối nguyên liệu được ép chặt, xếp thành từng cụm lớn khiến việc tiếp cận, phun nước trực tiếp vào bên trong không dễ dàng.

Để xử lý triệt để, lực lượng chữa cháy phải sử dụng xe cuốc móc, tách từng khối giấy, sau đó phun nước dập tắt các điểm cháy còn âm ỉ. Công việc được triển khai theo từng khu vực, vừa xử lý nguyên liệu cháy, vừa kiểm soát nguy cơ lửa bùng phát trở lại và lan sang những khu vực lân cận.

Nhiều cuộn giấy vẫn còn nghi ngút khói.

Ông Chung Wai Fu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam cho biết, đến khoảng 9h ngày 20/11, đám cháy cơ bản được kiểm soát, phạm vi ảnh hưởng được hạn chế, không để cháy lan sang các khu vực kho xưởng khác.

Về thiệt hại, theo thông cáo phát đi ngày 20/11, doanh nghiệp cho biết chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đối với tài sản, công ty đang kiểm tra, thống kê và đánh giá để xác định phạm vi, mức độ ảnh hưởng thực tế.

Bên trong, robot chữa cháy, bên ngoài lực lượng tích cực công tác dập ngọn lửa tránh bùng phát.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý các điểm cháy còn âm ỉ bên trong kho. Nguyên nhân vụ cháy, thiệt hại về tài sản cũng như những vấn đề liên quan đến điều kiện hoạt động của khu vực kho đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 19/11, hỏa hoạn xảy ra tại kho nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, khu vực kho xảy ra cháy có sức chứa thiết kế khoảng 30.000 tấn nguyên liệu. Ngay khi phát hiện sự việc, công ty huy động nhân lực, phương tiện tại chỗ triển khai ứng phó, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng chữa cháy, ngăn lửa lan rộng. Công an TP Cần Thơ đã huy động hơn 20 xe chữa cháy cùng hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp hơn 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia dập lửa. Các lực lượng tập trung khoanh vùng, khống chế đám cháy, không để lửa lan sang các khu vực kho xưởng lân cận.