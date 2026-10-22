Cần Thơ điều chỉnh vốn đường Vành đai phía Tây lên hơn 6.408 tỷ đồng

Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được điều chỉnh bổ sung thêm 2.570 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2028. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng, tăng hơn 2.570 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt trước đây.

Nội dung điều chỉnh được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua tại Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) ngày 22/10 với 72/72 đại biểu tán thành, tỷ lệ 100%.

Trình bày các nội dung điều chỉnh, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết việc điều chỉnh chủ trương đầu tư xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, biến động chi phí và yêu cầu cập nhật các thông số kỹ thuật để phù hợp với tình hình thực tế.

Theo phương án được thông qua, tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng từ hơn 985 tỷ đồng lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ hơn 2.309 tỷ đồng lên hơn 3.544 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác được rà soát, điều chỉnh theo tổng mức đầu tư mới.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, quá trình triển khai dự án gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và biến động giá vật liệu xây dựng.

Cụ thể, giá đất bồi thường sẽ thực hiện theo giá thị trường thông qua công tác thẩm định giá, phê duyệt đơn giá đất tại thời điểm thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giá đất cụ thể tại các vị trí tuyến đi qua được phê duyệt tăng trung bình gần 2 lần so với thời điểm được duyệt chủ trương.

Đối với chi phí xây dựng, sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, quá trình thực hiện các bước tiếp theo (lập, phê duyệt dự án, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở) trải qua nhiều đợt điều chỉnh đơn giá, định mức với chi phí nhân công máy thi công tăng từ 5% đến 9%. Đồng thời, giai đoạn thực hiện dự án giá vật liệu trong lĩnh vực giao thông có biến động mạnh đã dẫn đến trượt giá thực tế cao hơn 2 lần so với mức tính dự toán trong tổng mức đầu tư.

Những yếu tố này làm tăng chi phí thực hiện, đòi hỏi phải điều chỉnh tổng mức đầu tư để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm nguồn lực thực hiện các hạng mục theo yêu cầu.

Về quy mô, chiều dài tuyến đường được điều chỉnh từ khoảng 19,4 km xuống khoảng 19,26 km. Tuyến dự kiến có 25 vị trí cầu lớn và cầu nhỏ, gồm 14 cầu lớn và 11 cầu nhỏ, thay cho phương án trước đây với 20 vị trí cầu.

Điểm đầu tuyến tại giao Quốc lộ 91, khu vực gần cầu Ô Môn; điểm cuối tại giao Quốc lộ 61C, Km1+400. Tuyến đi qua các khu vực thuộc quy hoạch An Bình-Mỹ Khánh và những địa bàn liên quan, góp phần hình thành tuyến giao thông vành đai kết nối các trục đường chính của thành phố.

Theo hồ sơ điều chỉnh, tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, vận tốc thiết kế từ 50-60 km/h. Quy mô mặt cắt ngang rộng 16,5 m, gồm mặt đường rộng 11 m, lề đất hai bên, mỗi bên 0,5 m và vỉa hè rộng 5m. Riêng đoạn tuyến dẫn đến cầu Sáu Thước, dài khoảng 460 m, được bố trí phần vỉa hè đầu tư đủ 8 m theo quy hoạch.

Các hạng mục kỹ thuật gồm hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và công trình cầu trên tuyến. Phương án điều chỉnh cũng cập nhật các thông số thiết kế liên quan đến vị trí cầu, đường dẫn và tổ chức giao thông nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế.

Cùng với quy mô và tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn dự án cũng được điều chỉnh. Tổng vốn hơn 6.408 tỷ đồng được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong hai giai đoạn.

Giai đoạn 2021-2025, nhu cầu vốn hơn 2.340 tỷ đồng, gồm hơn 1.252 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 1.088 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Giai đoạn 2026-2030, nhu cầu vốn hơn 4.067 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương gần 748 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 3.319 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ giai đoạn 2021-2027 sang giai đoạn 2021-2028. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc cập nhật thời gian thực hiện nhằm tạo điều kiện xử lý những khó khăn phát sinh, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình.

Việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nhằm phù hợp với tổng mức đầu tư mới và nhu cầu bố trí vốn theo từng giai đoạn. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Ủy ban Nhân dân thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai nghị quyết, bảo đảm việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư đúng quy định.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết đối với dự án đường Vành đai phía Tây, kỳ họp đã xem xét bổ sung khoảng 2.571 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 từ ngân sách địa phương. Ông đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan liên quan cần quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, điều kiện triển khai; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc bổ sung kế hoạch vốn, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công ngày 17/11/2022. Đây là công trình giao thông quan trọng của thành phố Cần Thơ, khi hoàn thành sẽ hình thành trục vành đai ngoài rất quan trọng, kết nối các trục giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long như Quốc lộ 91, Quốc lộ 61C và Quốc lộ 1A với hệ thống giao thông đô thị của thành phố, góp phần tạo nên hệ thống giao thông liên vùng, kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cảnh quan du lịch và khắc phục ùn tắc giao thông cho thành phố; tạo ra không gian phát triển mới cho Cần Thơ.

Dự án cũng hướng đến xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị và các tuyến giao thông chính của Cần Thơ. Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần giảm áp lực cho một số tuyến đường hiện hữu, nâng cao năng lực lưu thông và tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển đô thị./.