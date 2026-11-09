Cần Thơ điều chỉnh, phân bổ hết vốn đầu tư công năm 2026

Ngày 9/11, tại Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Cần Thơ khóa XI thông qua việc điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đợt 10) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn ngân sách địa phương.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ trình bày tờ trình điều chỉnh, phân bổ vốn.

Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao là 19.027,6 tỷ đồng, gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đến nay, thành phố đã phân bổ chi tiết 18.853,8 tỷ đồng, còn 173,8 tỷ đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa chưa được phân bổ.

Trong đợt điều chỉnh này, thành phố giảm 50,91 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, gồm 1,6 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư của 4 dự án chậm triển khai và 49,31 tỷ đồng vốn thực hiện của 7 dự án cùng 4 phường thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Nguyên nhân giảm vốn chủ yếu do một số dự án đã hoàn thành, giảm giá sau đấu thầu, đề xuất dừng thực hiện hoặc chưa hoàn tất rà soát đối tượng thụ hưởng.

Số vốn trên được phân bổ lại cho 45 dự án. Trong đó, 610 triệu đồng dành cho công tác chuẩn bị đầu tư của 3 dự án; 50,3 tỷ đồng bố trí cho 42 dự án thực hiện. Đáng chú ý, có 14 dự án hỗ trợ cấp xã gia cố, khắc phục các điểm sạt lở và một dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với vốn ngân sách Trung ương, thành phố giao chi tiết 173,78 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2035, thuộc hợp phần bảo tồn và phát triển văn hóa. Như vậy, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của thành phố được phân bổ hết 100%.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 9, HĐND TP Cần Thơ ngày 9/11.

Ưu tiên vốn cho các công trình cấp thiết

Cùng với kế hoạch vốn năm 2026, HĐND thành phố thông qua việc giao chi tiết 117,22 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn này của thành phố là 107.583,4 tỷ đồng. Đến ngày 22/10/2026, vốn ngân sách địa phương đã giao chi tiết 61.703,7 tỷ đồng, còn 20.769,3 tỷ đồng chưa phân bổ.

Trong số vốn được giao lần này, có 913 triệu đồng vốn chuẩn bị đầu tư cho 3 dự án, gồm hai dự án mua sắm thiết bị y tế cho Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai phía Tây thành phố.

Phần vốn thực hiện dự án là 116,31 tỷ đồng, bố trí cho 36 dự án. Trong đó, 15 tỷ đồng dành cho dự án khẩn cấp gia cố sạt lở bờ sông Mang Cá, đoạn bến phà Mang Cá, xã Đại Hải.

Một góc TP Cần Thơ. (Ảnh: CTV)

Ngoài ra, 14 dự án hỗ trợ cấp xã được bố trí vốn để gia cố, xử lý các điểm sạt lở bờ sông, kênh rạch cấp thiết tại các xã Kế Sách, Nhơn Mỹ, An Lạc Thôn, Cù Lao Dung và các phường Thuận Hưng, Đại Thành.

Các dự án còn lại chủ yếu là công trình hạ tầng đô thị, giáo dục, giao thông, quốc phòng, y tế đã hoàn thành hoặc chuyển tiếp, cần bố trí vốn để thanh quyết toán.

Sau khi giao vốn đợt này, ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 còn hơn 20.652 tỷ đồng chưa phân bổ, không tính vốn dự phòng.

Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, phê duyệt 3 dự án mới

Bên cạnh các phương án phân bổ vốn, HĐND thành phố xem xét, thông qua việc bố trí 14,849 tỷ đồng cho 3 dự án chuyển tiếp đã quá thời gian thực hiện theo quy định, nhằm tập trung hoàn tất chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều được bố trí 10 tỷ đồng; dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn 3 tỷ đồng và đường Hòa Bình nối dài 1,849 tỷ đồng.

UBND thành phố cũng báo cáo HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc điều chỉnh được thực hiện theo Quyết định số 4729/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 và Quyết định số 5232/QĐ-UBND ngày 12/10/2026, với số vốn điều chỉnh qua hai đợt lần lượt là 263,87 tỷ đồng và 1,74 tỷ đồng.

TP Cần Thơ thường xuyên xảy ra sạt lở ở một số khu vực.

Ngoài ra, UBND thành phố đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án thuộc thẩm quyền quản lý, với tổng mức đầu tư hơn 2.535 tỷ đồng.

Bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 929, tổng mức đầu tư 1.938,36 tỷ đồng; dự án nâng cấp đê bao đa năng Cù Lao Dung, 576,82 tỷ đồng và dự án cải tạo Bệnh viện Tim mạch, đầu tư hệ thống CT-Scanner 128 lát cắt, 19,88 tỷ đồng.