Cần Thơ: Điều chỉnh giảm 3,8ha Khu đô thị mới số 1 để phát triển nhà ở xã hội

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Văn Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì, điều hành kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030; giao chi tiết, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương. Đồng thời, xem xét danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 293/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Cụ thể, điều chỉnh tổng diện tích danh mục 21 khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất từ 4.911,92ha xuống còn 4.908,12ha. Trong đó, danh mục 19 khu đất thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai được điều chỉnh từ 4.806,92ha xuống còn 4.803,12ha.

Đối với Khu đô thị mới số 1, tại phường Hưng Phú, diện tích được điều chỉnh từ 88,50ha xuống còn 84,70ha. Tổng diện tích danh mục các khu đất tại phụ lục I cũng được điều chỉnh tương ứng, giảm từ 4.806,92ha xuống còn 4.803,12ha. Quy mô và ranh giới Khu đô thị mới số 1, giảm 3,8ha so với diện tích đã được HĐND thành phố thông qua trước đây, dành phần đất này cho việc thực hiện dự án nhà ở xã hội tại phường Hưng Phú.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, các nội dung được xem xét, quyết nghị tại Kỳ họp lần này đều gắn với yêu cầu tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ sở pháp lý, khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực phục vụ phát triển. Việc rà soát, điều chỉnh các danh mục liên quan đến đất đai sẽ góp phần tạo điều kiện triển khai các dự án theo quy định, sử dụng hợp lý quỹ đất, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu tại kỳ họp

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hạ tầng giao thông quan trọng nhằm hướng đến sự đồng bộ, kết nối giữa các tuyến giao thông, từng bước khắc phục ùn tắc giao thông nội thị vào các giờ cao điểm, kết hợp giải quyết vấn đề về thoát nước, kiểm soát triều, chống ngập, bảo vệ môi trường đô thị. Các nghị quyết về cơ chế phân bổ và kế hoạch đầu tư công cũng là cơ sở để tiếp tục rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp với yêu cầu, tiến độ, khả năng thực hiện của từng dự án.

Khẳng định những quyết nghị này có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng đến mục tiêu sử dụng hiệu quả nguồn lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả đầu tư của thành phố, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, sở ngành liên quan phải tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định, xác định rõ công việc, tiến độ và trách nhiệm, bảo đảm các nghị quyết sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Để chuẩn bị tốt Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, UBND thành phố cần tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát kỹ lưỡng các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tờ trình, dự thảo nghị quyết, bảo đảm đúng thẩm quyền, căn cứ pháp lý, chất lượng, tiến độ theo kế hoạch. Các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2026 phải được chuẩn bị thực chất, có đánh giá tác động, tính khả thi, nhất là những vấn đề liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán, phân bổ ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh tặng hoa chúc mừng Giám đốc sở Tài chính Trần Phú Lộc Thành

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Cần Thơ cũng đã bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Giám đốc Sở Tài chính Trần Phú Lộc Thành.