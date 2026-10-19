Cần Thơ: Dịch tả heo châu Phi lan rộng, tiêu hủy hơn 19 tấn heo

Dịch tả heo châu Phi tiếp tục lây lan ở mức đáng lo tại thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Cần Thơ)

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Cần Thơ, từ ngày 3-8/10, dịch bệnh xuất hiện tại các xã Đại Hải, Nhơn Mỹ, Tân Phước Hưng, Lương Tâm và Tân Thạnh. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II xác định các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.

Trong số các địa phương có dịch, xã Nhơn Mỹ chịu thiệt hại lớn nhất với 2 ổ dịch tại ấp Phụng Tường 1 và Mỹ Lợi, khiến 213 con heo mắc bệnh, chết phải tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 14 tấn. Tại xã Tân Phước Hưng, một ổ dịch được phát hiện ở ấp Mỹ Thạnh, với 32 con heo bị tiêu hủy, trọng lượng gần 4 tấn.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 20 xã, phường trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, 10 địa phương chưa qua 21 ngày kể từ khi ghi nhận dịch, gồm Phương Bình, Phước Thới, Tân Thạnh, Đại Hải, An Lạc Thôn, Đại Thành, Hiệp Hưng, Tân Phước Hưng, Lương Tâm và Nhơn Mỹ.

Trước tình hình trên, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực nuôi. Khi phát hiện heo có dấu hiệu mắc bệnh hoặc chết bất thường, người dân phải báo ngay cơ quan thú y, chính quyền địa phương, tuyệt đối không giấu dịch.

Người nuôi không tự ý vận chuyển, mua bán, giết mổ heo bệnh hoặc vứt xác heo chết ra môi trường. Việc tái đàn chỉ nên thực hiện khi bảo đảm an toàn sinh học và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.