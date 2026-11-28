Ngày 28/11, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực, đã ký tờ trình đề nghị HĐND thành phố ban hành nghị quyết hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo dự thảo, chính sách tập trung vào hai nhóm: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phương tiện, hạ tầng và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ.

Hệ thống xe buýt Cần Thơ phục vụ người dân thành phố.

Với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt và xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng, ngân sách hỗ trợ 50% lãi suất vay thực tế tại các tổ chức tín dụng. Số vốn vay được hỗ trợ tính theo thực tế nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư và tối đa 50 tỷ đồng mỗi dự án; phần còn lại do chủ dự án tự bố trí. Thời gian hỗ trợ theo thời hạn vay thực tế, không quá 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên theo hợp đồng tín dụng.

Hạn mức dư nợ được hỗ trợ là mức tối đa cho toàn bộ dự án trong thời gian thực hiện chính sách. Tại mỗi kỳ trả lãi, số dư nợ gốc được tính hỗ trợ căn cứ dư nợ thực tế nhưng không vượt hạn mức đã xác định. Riêng dự án đầu tư phương tiện, nếu chủ dự án ngừng phục vụ xe buýt trên địa bàn trước khi hết thời hạn hỗ trợ, việc hỗ trợ lãi suất cũng chấm dứt tại thời điểm đó.

Về hỗ trợ hành khách, UBND thành phố đề xuất miễn giá vé với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Người có công với cách mạng, người từ 60 tuổi trở lên, học sinh và sinh viên được giảm 50% giá vé tháng và 30% giá vé lượt. Chính sách miễn, giảm vẫn áp dụng trên cả các tuyến không nhận kinh phí hoạt động từ ngân sách; các đơn vị kinh doanh vận tải có trách nhiệm thực hiện.

Theo UBND thành phố, nghị quyết xuất phát từ yêu cầu thực tế sau khi hợp nhất Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, khi mỗi địa phương trước đây có chính sách xe buýt riêng. Cần Thơ từng phê duyệt đề án xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng giai đoạn 2016-2020 và định hướng sau năm 2020. Hậu Giang có chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện, hạ tầng và hỗ trợ giá vé giai đoạn 2022-2025.

Nhiều tuyến xe buýt tận phường, xã được triển khai.

"Sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND thành phố ban hành Quyết định 2144/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 bãi bỏ một số quyết định thuộc lĩnh vực xây dựng của các địa phương trước hợp nhất, trong đó có chính sách của Hậu Giang. Hiện phần lớn tuyến xe buýt do doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện, khai thác và cân đối chi phí, khiến việc duy trì tuyến, mở tuyến mới, tăng tần suất và nâng chất lượng phục vụ gặp khó", ông Lê Công Lý thông tin.

UBND thành phố xác định việc ban hành nghị quyết là cần thiết để có cơ sở pháp lý triển khai chính sách thống nhất trên địa bàn mới. Qua đó, thành phố kỳ vọng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, nâng chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện để người dân chọn xe buýt, góp phần giảm phương tiện cá nhân, ô nhiễm môi trường và tai nạn giao thông.

Dự thảo nghị quyết gồm 8 điều, quy định phạm vi, đối tượng áp dụng, điều kiện và mức hỗ trợ lãi suất, chính sách miễn giảm giá vé, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Dự kiến, chiều 8/12, HĐND TP Cần Thơ tổ chức Kỳ họp cuối năm, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.