UBND Thành phố Cần Thơ vừa có Tờ trình số 1005/TTr-UBND gửi HĐND Thành phố Cần Thơ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị xanh, bền vững và giảm áp lực phương tiện cá nhân.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh hợp nhất Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng thành Thành phố Cần Thơ mới, thực tiễn hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một khung chính sách thống nhất. Hiện nay, phần lớn các tuyến xe buýt đang khai thác chủ yếu do doanh nghiệp tự đầu tư phương tiện, tự tổ chức khai thác và tự cân đối chi phí, khiến việc duy trì tuyến, mở tuyến mới, tăng tần suất cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn. Việc ban hành Nghị quyết dựa trên khoản 4 Điều 57 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15 và Nghị định số 218/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo cú hích thu hút nguồn lực đầu tư, đồng thời chia sẻ chi phí đi lại cho người dân.

Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư phương tiện và hạ tầng

Theo đề xuất, chính sách hỗ trợ tập trung vào hai nhóm trụ cột chính: hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng cho chủ dự án đầu tư phương tiện xe buýt, hạ tầng phục vụ xe buýt và chính sách miễn, giảm giá vé cho người sử dụng dịch vụ.

Đối với dự án đầu tư phương tiện xe buýt và dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, chủ dự án đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vay vốn đúng mục đích và tuân thủ quy định kinh doanh vận tải) sẽ được ngân sách thành phố bố trí hỗ trợ lãi suất. Cụ thể, hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tính theo số vay thực tế nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án và tối đa 50 tỷ đồng/dự án; phần vốn còn lại do chủ dự án tự đầu tư. Mức hỗ trợ bằng 50% lãi suất phải trả thực tế trong hạn mức vay được hỗ trợ. Thời gian hỗ trợ lãi suất theo thời gian vay vốn thực tế của từng khoản vay nhưng không quá 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên theo hợp đồng tín dụng.

Theo thuyết minh và dự trù của Sở Xây dựng, với mức hỗ trợ tối đa trên và giả định lãi suất cho vay 10%/năm, kinh phí hỗ trợ lãi suất cho dự án mua xe buýt dự kiến khoảng 1,75 tỷ đồng/năm, tổng mức hỗ trợ tối đa trong 5 năm là 8,75 tỷ đồng. Quá trình xây dựng dự thảo cũng lồng ghép định hướng chuyển đổi phương tiện sang năng lượng điện, năng lượng xanh, giảm phát thải theo chủ trương chung của Trung ương và địa phương.

Miễn, giảm giá vé cho nhiều nhóm hành khách

Bên cạnh hỗ trợ đầu tư, đề xuất dành sự quan tâm thiết thực cho người sử dụng dịch vụ xe buýt thông qua chính sách miễn, giảm giá vé: miễn giá vé đối với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng; giảm giá vé đối với người có công với cách mạng, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, học sinh và sinh viên với mức giảm 50% đối với vé tháng và 30% đối với vé lượt.

Đối với các tuyến xe buýt không được hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước, đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện miễn, giảm giá vé cho các nhóm đối tượng nêu trên. Trong hồ sơ giải trình và dự toán kinh phí tham khảo số liệu năm 2025, chi phí hỗ trợ miễn giá vé ước khoảng 734,613 triệu đồng/năm và hỗ trợ giảm 30% giá vé ước khoảng 1,463 tỷ đồng/năm; việc chi hỗ trợ miễn, giảm giá vé sẽ được thực hiện sau khi UBND thành phố ban hành danh mục các tuyến xe buýt được trợ giá.

Hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND thành phố xem xét

Đề xuất chính sách hỗ trợ lãi suất, miễn giảm giá vé để phát triển xe buýt được Sở Xây dựng chủ trì soạn thảo từ tháng 8/2026 sau khi Thường trực HĐND thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết tại Nghị quyết số 275/NQ-TT. Trong quá trình hoàn thiện, cơ quan soạn thảo đã lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương, cơ quan chuyên môn như: Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước và tổ chức thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Kinh phí thực hiện các chính sách (trừ phần đơn vị kinh doanh vận tải tự thực hiện trên tuyến không được ngân sách hỗ trợ kinh phí hoạt động) được bố trí từ ngân sách thành phố theo phân cấp hiện hành, trong phạm vi dự toán hằng năm và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách cũng như các nguồn hợp pháp khác.

UBND Thành phố Cần Thơ dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết tại kỳ họp thường lệ HĐND thành phố cuối năm trong tháng 12/2026, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút người dân đi xe buýt và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng bền vững trên địa bàn.