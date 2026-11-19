Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA từ WB khoảng 1.895,6 tỷ đồng, nhằm nâng cấp hạ tầng thủy lợi, kiểm soát nguồn nước và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng nông thôn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Chí Hùng cho biết thời gian qua, thành phố đã phối hợp với các cơ quan liên quan và WB chuẩn bị đề xuất dự án; đồng thời có văn bản gửi Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền đối với khoản vay, cơ chế hoàn trả và phần vốn phía Việt Nam tham gia. Phạm vi, quy mô và khái toán vốn đã được các bên nhiều lần trao đổi.

Theo ông Trần Chí Hùng, thành phố đã yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với địa phương trong vùng thống nhất nội dung, thời gian để có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khoản vay và các thủ tục liên quan. Thành phố đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án.

Ông Christophe Pierre Crepin, Giám đốc Khu vực phụ trách Môi trường, Tài nguyên và Kinh tế Biển vùng Đông Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, phát biểu tại buổi làm việc.

Ông Christophe Pierre Crepin, Giám đốc Khu vực phụ trách Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Kinh tế biển vùng Đông Á - Thái Bình Dương của WB đánh giá, hai bên đã đạt nhiều tiến triển so với cuộc trao đổi tháng 3/2026. WB tiếp tục tăng cường nhân lực, chuyên môn từ văn phòng Hà Nội và các chuyên gia trong khu vực.

Ông Christophe Pierre Crepin khẳng định WB cam kết không chỉ cung cấp tài chính mà còn hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kiến thức và tư vấn chuyên môn. Theo ông, việc huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện để địa phương xem xét những giải pháp đổi mới, có tính thử nghiệm và khó triển khai nếu chỉ sử dụng nguồn lực thông thường.

Các nguồn viện trợ không hoàn lại được WB huy động theo hai hướng: hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương trong vùng và bổ sung nguồn lực tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật. Nội dung tư vấn tập trung nâng cao hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tạo việc làm có chất lượng và kết nối khu vực tư nhân để huy động thêm nguồn lực cho các ưu tiên phát triển. WB dự kiến phối hợp với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Nhóm WB phụ trách khu vực tư nhân.

Về tiến độ, ông Christophe Pierre Crepin cho biết WB đang thúc đẩy các bước chuẩn bị đối với những chương trình, dự án thuộc khuôn khổ hỗ trợ vùng. Riêng MERIT-WB11, dự án thành phần liên quan đến Cần Thơ đang tiếp tục được hoàn thiện; một số nội dung phía thành phố cần thực hiện để các bước làm việc với Bộ Tài chính và cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương được triển khai thuận lợi.

WB đặt mục tiêu có thể tiến hành thẩm định trong quý II/2027. Trong đó yêu cầu quan trọng hiện nay là chuẩn bị đầy đủ điều kiện thực hiện, từ tổ chức quản lý dự án, kế hoạch mua sắm, các biện pháp bảo đảm an toàn môi trường - xã hội đến năng lực giải ngân.

MERIT-WB11-CT là dự án nhóm B, do UBND thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư; Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đề xuất. Dự án có mục tiêu tăng cường khả năng chống chịu khí hậu của hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư nông thôn. Phạm vi dự kiến gồm 15 xã, phường, khu vực: Mỹ Quới, Ngã Năm, Tân Long, Long Hưng, Mỹ Tú, Thuận Hòa, An Ninh, Hồ Đắc Kiện, An Thạnh, Cù Lao Dung, khu vực ven biển, Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 2.998,69 tỷ đồng, tương đương 119,35 triệu USD. Trong đó, vốn vay ODA khoảng 1.895,6 tỷ đồng (75,45 triệu USD); vốn đối ứng khoảng 902,09 tỷ đồng (35,9 triệu USD) và vốn ODA viện trợ không hoàn lại khoảng 201 tỷ đồng (8 triệu USD). Thời gian chuẩn bị đầu tư dự kiến 2026-2027; thực hiện khoảng bốn năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Ông Đỗ Đắc Hải, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên nước, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thông tin chi tiết dự án MERIT-WB11-CT.

Ông Đỗ Đắc Hải, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên nước, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam - đơn vị lập báo cáo cho biết, dự án được đề xuất do nhiều vùng sản xuất thường xuyên bị ngập úng, tiêu thoát nước chậm, xâm nhập mặn, hạn hán và sạt lở. Tại vùng trũng dọc kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp và khu vực phèn nhiễm mặn Nước Đục - Nước Trong, địa hình thấp, độ dốc nhỏ hạn chế tiêu thoát; mưa lớn kết hợp triều cường làm tăng thời gian ngập, chi phí bơm tiêu.

Thực tế đã ghi nhận những thiệt hại đáng kể. Năm 2016, khoảng 2.996 ha lúa hè thu tại Vĩnh Thuận Đông bị ngập; năm 2023, gần 2.200 ha lúa tại Ngã Năm bị ngập, đổ ngã. Tại khu vực Cù Lao Dung, xâm nhập mặn năm 2016 gây thiệt hại trên diện tích hơn 3.402 ha, ảnh hưởng 4.307 hộ. Tháng 10/2020, ba đoạn đê bị vỡ với tổng chiều dài khoảng 22 m, làm ngập 13 căn nhà. Khu vực này hiện còn khoảng 45 km đê sông chưa được đầu tư nâng cấp đồng bộ.

Dự án gồm ba hợp phần. Hợp phần 1 tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật thích ứng biến đổi khí hậu, gồm hệ thống đê, bờ bao, cống và trạm bơm tại các vùng sản xuất trọng điểm. Ở bờ trái kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp, dự án dự kiến triển khai ba cụm công trình tại tám xã, phường, với diện tích ô bao khoảng 6.465 ha, nhằm chủ động tưới, tiêu và giảm ngập úng. Ở bờ phải kênh và vùng phèn nhiễm mặn Nước Đục - Nước Trong, dự kiến đầu tư hai cụm tại bốn xã; trong đó có khoảng 77 km tuyến đê và cống kiểm soát nước, đồng thời hoàn thiện 10 ô bao với diện tích khoảng 2.416 ha.

Tại Cù Lao Dung, dự án dự kiến nâng cấp, bồi trúc hai tuyến đê sông Cồn Tròn và Bến Bạ qua khu vực xã An Thạnh và Cù Lao Dung, tổng chiều dài khoảng 45 km. Các hạng mục gồm cứng hóa mặt đê, bố trí kè sinh thái chống sạt lở và nâng cấp bọng thoát nước. Công trình hướng đến tăng khả năng chống chịu triều cường, bảo vệ khu dân cư và vùng sản xuất trước nguy cơ ngập, xâm nhập mặn.

Dự án cống âu thuyền Rạch Mọp ở xã Nhơn Mỹ, thành phố Cần Thơ giúp ngăn mặn, điều tiết nước giúp bảo vệ khu vực sản xuất nông nghiệp phía Nam sông Hậu.

Hợp phần 2 thúc đẩy đa dạng hóa sinh kế và kinh tế nông thôn thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo đề xuất xây dựng 17 hệ thống sản xuất khép kín trên 3.295 ha, dự kiến nhân rộng thêm 19.705 ha, tổng vùng dự án khoảng 23.000 ha. Các mô hình gồm sản xuất lúa chất lượng cao, lúa VietGAP, lúa hữu cơ, luân canh hai vụ lúa - một vụ thủy sản, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang sen - cá, cây ăn quả hữu cơ và trồng khóm. Người dân được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, chứng nhận chất lượng, liên kết hợp tác xã, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hợp phần 3 phục vụ quản lý dự án, giám sát và đánh giá.

Dự án dự kiến chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2026-2027 và triển khai khoảng bốn năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Chí Hùng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan Trung ương và WB rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất khoản vay, viện trợ không hoàn lại, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và các thủ tục liên quan. Thành phố mong muốn WB tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, bảo đảm tiến độ và yêu cầu của nhà tài trợ.