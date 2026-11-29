Ngày 29/11, công nhân tiếp tục thi công, hoàn thiện các hạng mục tại Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Hiền, phường Tân An, TP Cần Thơ.

Đây là trục đường chính của khu dân cư 91B nên đơn vị thi công tổ chức phân luồng, bảo đảm việc đi lại của người dân trong quá trình thi công.

Đường Nguyễn Hiền đang được nâng cấp, cải tạo.

Dự án có chiều dài gần 665m với tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được khởi công từ ngày 27/8. Công trình được đầu tư đồng bộ, gồm thảm bê tông nhựa nóng, xây dựng hệ thống thoát nước, lát mới vỉa hè, ngầm hóa cáp điện, lắp đặt chiếu sáng và chỉnh trang cây xanh.

Trước đây, tuyến đường xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Việc nâng cấp được kỳ vọng góp phần cải thiện hạ tầng, chỉnh trang diện mạo khu dân cư. Dự kiến cuối năm 2026, công trình hoàn thành.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An, cho biết địa phương quyết tâm cùng nhà thầu và người dân thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng.

Cùng với đó, phường đang triển khai dự án xây dựng mới và cải tạo Trường Tiểu học Kim Đồng, tổng mức đầu tư hơn 42 tỷ đồng từ ngân sách thành phố hỗ trợ.

Công trình phục vụ nhu cầu dạy và học của khoảng 1.742 học sinh, gồm xây mới khối phòng bộ môn, thư viện, hội trường, khu hành chính; nâng cấp 42 phòng học cùng các phòng chức năng và hạ tầng phụ trợ. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2027.

Dự án đường Nguyễn Hiền khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh trang đô thị phường Tân An.

Tăng tốc giải ngân, xử lý vướng mắc từng công trình

Tại phường Cái Răng, năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường được giao thực hiện 28 công trình, gồm 9 công trình thành phố giao và 19 công trình do UBND phường giao.

Theo ông Trần Tiến Đạt, quyền Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Cái Răng, tổng vốn được giao hơn 170,58 tỷ đồng. Đến ngày 16/11, đơn vị đã giải ngân hơn 135,3 tỷ đồng, tương đương 79,33% kế hoạch.

Trong đó, 9 công trình thành phố giao có tổng vốn hơn 110,7 tỷ đồng, giải ngân gần 98,3 tỷ đồng, đạt 88,76%. Với 19 công trình do UBND phường giao, tổng vốn gần 59,8 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 37 tỷ đồng, đạt 61,89%.

Để hoàn thành kế hoạch giải ngân 100% trong năm, Ban đang theo dõi tiến độ từng công trình, giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ phụ trách, đồng thời đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị.

Những dự án còn vướng mặt bằng, chậm hồ sơ thiết kế hoặc chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán được rà soát, xác định nguyên nhân và thời hạn xử lý.

Trên công trường, công nhân đang khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ.

Theo ông Đạt, số vốn còn phải giải ngân khoảng 35,25 tỷ đồng. Trong khi đó, một số công trình mới triển khai từ tháng 9, tháng 10; những vướng mắc về mặt bằng và thủ tục vẫn ảnh hưởng đến tiến độ.

Ban cũng tập trung hoàn thiện hồ sơ quyết toán 7 công trình đã hoàn thành, phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý hồ sơ tồn đọng. Những dự án chưa đủ điều kiện triển khai hoặc không có khả năng sử dụng hết vốn sẽ được rà soát, đề xuất điều chuyển sang công trình có khối lượng và đủ điều kiện thanh toán.

Tại phường Hưng Phú, 25 công trình chuyển tiếp có tổng kinh phí hơn 27,4 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã giải ngân hơn 14,4 tỷ đồng, tương đương 52,65%; trong đó, 23 công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Hai công trình còn lại đang thi công gồm nâng cấp tuyến lộ từ cầu Xẻo Riêng đến Miếu Bà, khối lượng khoảng 85%, và nâng cấp, cải tạo các cầu, cống trên tuyến đường Rạch Cái Da bên trái, khối lượng khoảng 65%.

Các công trình chủ yếu phục vụ nhu cầu duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, chiếu sáng và thoát nước trên địa bàn.

Khu vực vị thi công hạ tầng giao thông khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2).

Vướng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ nhiều dự án

Tại phường Bình Thủy, nhiều công trình giao thông, trường học và y tế đang được triển khai, gồm nâng cấp đường Huỳnh Mẫn Đạt, Trạm Y tế phường Bình Thủy, Trường Tiểu học Bình Thủy và các tuyến hẻm.

Qua kiểm tra, công trình Trạm Y tế phường Bình Thủy đang hoàn thiện, khối lượng khoảng 98%. Trường Tiểu học Bình Thủy đang xây tô khối nhà chính, thi công bể nước ngầm và hàng rào, khối lượng khoảng 30%.

Các công trình đường Huỳnh Mẫn Đạt, hẻm 10 đường Lê Hồng Phong và hẻm 5, khu vực 6 có khối lượng lần lượt khoảng 7%, 20% và 10%.

Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tại phường Long Tuyền, dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2) có tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2026.

Dự án thu hồi khoảng 10,2ha đất, ảnh hưởng đến 207 hộ gia đình, cá nhân. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao khoảng 5,39ha, tương đương 52,87%; còn 55 trường hợp chưa bàn giao, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Dự án Khu tái định cư phường Long Hòa (Khu 2) đang triển khai.

Năm 2026, dự án được bố trí hơn 31,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đã giải ngân hơn 14,1 tỷ đồng, tương đương 44,84% kế hoạch.

Trên công trường, đơn vị thi công đang gia cố đê bao, dọn dẹp mặt bằng, lắp đặt song chắn rác và triển khai các hạng mục đường giao thông. Một số tuyến đường đã hoàn thành thảm nhựa, các đoạn còn lại tiếp tục thi công.

Việc sớm bàn giao phần mặt bằng còn lại được kỳ vọng tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tại phường Cái Khế, công trình cải tạo Công viên Sông Hậu, đoạn từ cầu đi bộ đến bến tàu Novaland, đang tạm dừng thi công do chưa được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Thời gian thực hiện hợp đồng đã đạt 84%, trong khi giải ngân đạt 70%.

Các công trình cải tạo, nâng cấp hẻm 70, hẻm 88 và các hẻm nhánh trên đường Cách mạng Tháng Tám; sửa chữa Trường Tiểu học Võ Trường Toản; nâng cấp đường Trần Việt Châu và các tuyến hẻm trên đường Phạm Ngũ Lão có khối lượng thực hiện khoảng 22-28%.

Các đơn vị đang thi công thảm nhựa, bó vỉa, hố ga, hệ thống thoát nước và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Lãnh đạo phường yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, chủ động tháo gỡ khó khăn, nhất là việc bàn giao mặt bằng Công viên Sông Hậu. Các phòng, ban chuyên môn tăng cường giám sát tiến độ, chất lượng và kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Những tuần cuối năm, tiến độ giải ngân không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu mà còn ở khả năng xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng, thủ tục. Đây cũng là yếu tố quyết định để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.