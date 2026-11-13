Cần Thơ đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư

Một cơ sở nhà đất dôi dư chưa được khai thác tại Khu hành chính tập trung tỉnh Hậu Giang sau sáp nhập. (Ảnh: THANH TÂM)

Đến nay, thành phố đã hoàn thành xử lý triệt để 325 cơ sở (đạt 47,03%), trong đó có 286 cơ sở bố trí phục vụ mục đích công cộng, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh trật tự... và 39 cơ sở đưa vào khai thác cho thuê tạo nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, vẫn còn 366 cơ sở (chiếm 52,97%) chưa hoàn thành xử lý. Nguyên nhân chính là do vướng mắc ở khâu xác định đơn giá cho thuê nhà (93 cơ sở chưa định giá), chậm trễ trong rà soát thủ tục pháp lý, cùng một số phát sinh tranh chấp đất đai tại cơ sở (như tại xã Cờ Đỏ và Thạnh Hòa)…

Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch các xã, phường và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương rà soát dứt điểm hồ sơ, thống nhất phương án xử lý chậm nhất vào ngày 30/11/2026. Nếu để chậm trễ không có lý do chính đáng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.