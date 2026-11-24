Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: VĂN ÚT)

Nhu cầu sử dụng cao

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, 10 tháng năm 2026, điện thương phẩm ước đạt 5.654,55 triệu kWh, tăng 7,02% so với cùng kỳ năm 2025; dự kiến cả năm đạt 6.824,05 triệu kWh (tăng 8,37%), công suất phụ tải cực đại đạt 1.105MW (tăng 6,35%). Dự báo năm 2027, điện thương phẩm đạt khoảng 7.368 triệu kWh, công suất phụ tải cực đại 1.196MW; đến năm 2030, lần lượt đạt 9.209 triệu kWh và 1.495MW.

Cần Thơ đang chủ động đầu tư, nâng cấp hệ thống điện, bảo đảm cung ứng ổn định cho sản xuất và sinh hoạt. Năm 2026, ngành điện xây dựng 11 công trình lưới điện 110kV với tổng vốn khoảng 1.938 tỷ đồng và 50 công trình trung, hạ áp. Giai đoạn 2027-2028, Tổng công ty Điện lực miền Nam dự kiến đầu tư các công trình lưới điện 110kV với tổng vốn 941,98 tỷ đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến thực hiện 8 dự án lưới điện truyền tải, gồm 4 dự án 500kV và 4 dự án 220kV; cùng 4 dự án lưới điện 110kV và các công trình trung, hạ áp, với tổng vốn đầu tư khoảng 20.700 tỷ đồng.

Cuối năm 2025, tổng công suất nguồn điện trên địa bàn Cần Thơ đạt khoảng 2.827MW, tương đương 20% quy mô định hướng đến năm 2035 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh (dự kiến khoảng 14.512 MW). Quy mô này đòi hỏi hệ thống truyền tải phải được đầu tư tương ứng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến thực hiện 8 dự án lưới điện truyền tải, gồm 4 dự án 500kV và 4 dự án 220kV; cùng 4 dự án lưới điện 110kV và các công trình trung, hạ áp, với tổng vốn đầu tư khoảng 20.700 tỷ đồng. Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh định hướng phát triển 42 dự án lưới điện truyền tải 500kV và 220kV, trong đó có 14 trạm biến áp với tổng quy mô hơn 10.500MVA.

Các công trình quan trọng gồm trạm biến áp 500kV Thốt Nốt, Long Phú, Sóc Trăng; đường dây 500kV Thốt Nốt-Ô Môn, Thốt Nốt-Đức Hòa, Sóc Trăng-Long Phú và Bạc Liêu-An Giang; cùng các trạm biến áp 220kV Vị Thanh, Ô Môn, Châu Thành, Trà Nóc, Thốt Nốt, Trần Đề và hệ thống đường dây đấu nối Nhà máy điện LNG Bạc Liêu, Sông Hậu II. Đây là những công trình quan trọng nhằm nâng cao năng lực cung ứng, truyền tải điện, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trong vùng.

Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn

Thành phố đang nghiên cứu hình thành Trung tâm công nghiệp năng lượng tại khu vực Sóc Trăng (cũ), trên cơ sở lợi thế quỹ đất và hệ thống các dự án năng lượng hiện có. Nếu được quy hoạch phù hợp, trung tâm công nghiệp năng lượng sẽ tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng dư địa tăng trưởng. Để hiện thực hóa định hướng này, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện lớn, bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống truyền tải.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên thực tế, quá trình triển khai các công trình năng lượng vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo EVN, một số dự án lưới điện 500kV, 220kV và 110kV chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng, thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trạm biến áp và chồng chéo với các quy hoạch khác. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cần sớm lập bản đồ, cắm mốc hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp từ cấp điện áp 110 kV trở lên; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai dự án theo quy hoạch. Đối với những công trình truyền tải được định hướng xã hội hóa, cần lựa chọn nhà đầu tư phù hợp, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Điện lực số 61/2024/ QH15.

Cùng đoàn công tác của Chính phủ làm việc với thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai các dự án điện, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu quan trọng để Cần Thơ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh tỷ trọng công nghiệp của khu vực còn thấp, phát triển các khu công nghiệp và trung tâm công nghiệp năng lượng có ý nghĩa thiết thực để đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, Cần Thơ cần phối hợp các đơn vị giải quyết điểm nghẽn về đầu tư, cơ chế và yêu cầu kỹ thuật; đồng bộ giữa nguồn điện với hệ thống truyền tải. Mỗi dự án cần xác định rõ tiến độ từ chuẩn bị đầu tư, xây dựng đến vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, địa phương đang tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng và thủ tục đầu tư tại khu công nghiệp, tạo điều kiện để các dự án năng lượng và công nghiệp sớm triển khai, bảo đảm kết nối giữa hạ tầng cung ứng điện với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.