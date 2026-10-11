Cần Thơ đẩy nhanh bàn giao mặt bằng tuyến nối cầu Đại Ngãi

Ngày 11/10, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, công tác giải phóng mặt bằng đoạn tuyến quốc lộ 60 bổ sung vào dự án cầu Đại Ngãi đang được địa phương tập trung triển khai.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra tiến độ dự án cầu Đại Ngãi.

Đến nay, diện tích mặt bằng đã bàn giao khoảng 17ha trên tổng số 45ha cần thu hồi. Khó khăn lớn nhất hiện nay là phần lớn người dân chưa đồng thuận với mức bồi thường do có sự so sánh với các dự án lân cận.

Trước tình hình trên, địa phương đang tổ chức đối thoại, giải thích chính sách và vận động người dân đồng thuận. Mục tiêu là đến hết tháng 10/2026, diện tích mặt bằng bàn giao đạt khoảng 80%, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Đoạn tuyến quốc lộ 60 được bổ sung trong quá trình điều chỉnh dự án cầu Đại Ngãi có chiều dài hơn 12,3km, điểm đầu giao với quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu) tại xã Đại Ngãi, điểm cuối giao với quốc lộ 60 hiện hữu tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ.

Tuyến được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, gồm 2 làn xe, nền đường rộng 12m, vận tốc thiết kế 80km/h. Trên tuyến bố trí 5 nút giao, kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu.

Hiện Ban Quản lý dự án 85 đang triển khai các thủ tục phê duyệt thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu để thực hiện đoạn tuyến này. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai công trình.

Ban Quản lý dự án 85 cũng đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng từng phần từ tháng 10/2025 và bàn giao toàn bộ cọc cho địa phương ngày 30/3/2026. Dù vậy, các đơn vị vẫn phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án đoạn tuyến quốc lộ 60 nối với đường dẫn cầu Đại Ngãi kết nối khu công nghiệp của TP Cần Thơ.

Chủ đầu tư đề nghị UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, phê duyệt phương án bồi thường, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đáng chú ý, khu vực dự án có nền đất yếu, thời gian gia tải và chờ lún kéo dài. Vì vậy, Bộ Xây dựng yêu cầu địa phương ưu tiên bàn giao mặt bằng tại các vị trí đầu cầu, khu vực nền đắp cao cần thời gian chờ lún dài; đồng thời có phương án di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp, tránh ảnh hưởng đến quá trình thi công.

Việc sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn tuyến kết nối được xem là điều kiện quan trọng để bảo đảm khai thác đồng bộ với cầu Đại Ngãi, góp phần rút ngắn quãng đường vận chuyển và giảm chi phí đi lại giữa Cà Mau, Cần Thơ với TP.HCM.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 có tổng chiều dài khoảng 27,44km, điểm đầu giao với quốc lộ 54 tại xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối giao với quốc lộ 60 hiện hữu tại phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ. Dự án gồm cầu Đại Ngãi 1, cầu Đại Ngãi 2 và các đoạn tuyến kết nối, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước. Ban Quản lý dự án 85 thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Công trình khởi công ngày 15/10/2023, kế hoạch hoàn thành ngày 15/6/2028. Khi hoàn thành, dự án góp phần tăng cường kết nối giao thông khu vực, tạo thuận lợi cho vận tải hàng hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.