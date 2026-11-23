Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng thiết thực. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cùng với mở rộng độ bao phủ, việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế đúng quy định, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn hành vi gian lận, lạm dụng, trục lợi là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi người tham gia và tính bền vững của chính sách.

Quỹ bảo hiểm y tế được hình thành từ sự đóng góp của người tham gia, người sử dụng lao động và sự hỗ trợ của Nhà nước, là nguồn lực quan trọng phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sử dụng quỹ đúng mục đích, hiệu quả không chỉ bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh mà còn góp phần duy trì nguồn lực để chia sẻ với những người mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị dài ngày hoặc có chi phí y tế lớn.

Tuy nhiên, tình trạng lạm dụng, gian lận và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế vẫn tiềm ẩn với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Một số hành vi có dấu hiệu vi phạm như lập hồ sơ bệnh án khống; kê đơn, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, dịch vụ kỹ thuật hoặc điều trị nội trú không phù hợp; thống kê chi phí không đúng thực tế; đề nghị thanh toán trùng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật hoặc lập hồ sơ sai thông tin người bệnh.

Đối với người tham gia bảo hiểm y tế, việc cho mượn hoặc sử dụng thẻ của người khác, sử dụng thẻ nhiều lần để lấy thuốc không phục vụ điều trị cho bản thân, cung cấp thông tin sai lệch hoặc thông đồng nhằm hưởng lợi bất hợp pháp cũng là những hành vi cần được cảnh báo. Những vi phạm này không chỉ gây thất thoát quỹ bảo hiểm y tế mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia và sự công bằng trong khám, chữa bệnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phòng ngừa từ sớm

Trước những nguy cơ trên, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi gian lận, trục lợi bảo hiểm y tế. Xác định tuyên truyền là giải pháp quan trọng giúp nâng cao nhận thức và phòng ngừa vi phạm từ sớm, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ chú trọng đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nội dung tập trung phổ biến ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế; quy định về khám, chữa bệnh, thanh toán chi phí và các hành vi bị nghiêm cấm, giúp người dân, cơ sở khám, chữa bệnh hiểu rõ và thực hiện đúng chính sách.

Các hoạt động truyền thông được triển khai đa dạng thông qua hội nghị, đối thoại, tư vấn trực tiếp; tuyên truyền tại doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; phối hợp với báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng số, góp phần đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã tổ chức 652 hội nghị tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chính sách với 29.646 lượt người tham dự, qua đó duy trì hoạt động phổ biến chính sách, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện bảo hiểm y tế.

Công tác tuyên truyền cũng được định hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đối với cơ sở khám, chữa bệnh, cần nâng cao trách nhiệm trong lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, cấp phát thuốc và đề nghị thanh toán. Đối với người tham gia, cần hiểu rõ thẻ bảo hiểm y tế gắn với thông tin cá nhân, không cho mượn hoặc sử dụng thẻ của người khác, thực hiện quyền lợi khám, chữa bệnh đúng mục đích và quy định.

Công tác tuyên truyền cũng được định hướng phù hợp với từng nhóm đối tượng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Tăng cường kiểm soát, bảo vệ quỹ bảo hiểm y tế

Song song với công tác tuyên truyền, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tăng cường giám định, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thông qua Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, dữ liệu khám, chữa bệnh được phân tích, đối chiếu nhằm nhận diện những dấu hiệu bất thường như số lượt khám tăng đột biến, chi phí thuốc và vật tư y tế tăng cao, chỉ định dịch vụ chưa phù hợp hoặc thanh toán trùng lặp.

Trên cơ sở kết quả phân tích, cơ quan Bảo hiểm xã hội kịp thời cảnh báo, đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, giải trình và điều chỉnh những khoản chi chưa hợp lý. Việc kiểm soát quỹ được thực hiện theo hướng chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời bảo đảm người dân vẫn được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế cần thiết, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh chính đáng.

Phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội, ngành Y tế và các cơ quan chức năng. Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động phối hợp rà soát dữ liệu, xác định những cơ sở có dấu hiệu gia tăng chi phí bất thường, tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền và kiến nghị xử lý vi phạm. Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý và cơ sở khám, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế cũng cần phát huy vai trò giám sát, chủ động kiểm tra thông tin khám, chữa bệnh, thuốc và dịch vụ y tế đã sử dụng; kịp thời phản ánh đến cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện thông tin sai lệch, khoản chi không phát sinh hoặc dấu hiệu bất thường.

Tính đến tháng 10/2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của thành phố Cần Thơ đạt 97,08% dân số. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, giám định và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh, bảo đảm quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích và hiệu quả.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giám định và phân tích dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Bảo vệ quỹ bảo hiểm y tế là bảo vệ quyền lợi của hàng triệu người tham gia. Mỗi cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đúng quy định chuyên môn, mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, mỗi người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích và không tiếp tay cho hành vi gian lận, trục lợi sẽ góp phần giữ gìn sự công bằng trong khám, chữa bệnh, bảo đảm nguồn quỹ được sử dụng hiệu quả và xây dựng chính sách bảo hiểm y tế ngày càng bền vững.