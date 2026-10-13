Cần Thơ đẩy mạnh truyền thông 'Chiến dịch 500 ngày đêm' tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Chiều 13.10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP. Cần Thơ (Ban Chỉ đạo 515 thành phố), đã ban hành kế hoạch tổ chức cao điểm truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Thới Lai, TP. Cần Thơ

Chiến dịch được triển khai nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ, đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời, huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp thông tin, tư liệu, kỷ vật, hình ảnh, bản đồ, tọa độ, mẫu sinh phẩm ADN...

Chiến dịch được triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ, tiết kiệm; lấy kết quả thu thập, xác minh thông tin, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và giám định ADN làm thước đo hiệu quả.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Cần Thơ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập ở xã Thới Lai

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi, kế hoạch thực hiện từ tháng 10 đến ngày 31.12.2026. Trong thời gian này, thành phố sẽ tập trung tuyên truyền về thu thập, xác minh thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu; giới thiệu các mô hình, sáng kiến, ứng dụng khoa học, công nghệ trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, đẩy mạnh vận động tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ trong và ngoài nước cung cấp thông tin, tài liệu, hiện vật, mẫu sinh phẩm và các nguồn dữ liệu liên quan; thường xuyên cập nhật tiến độ và lan tỏa những câu chuyện xúc động về hành trình tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Sau đó, từ ngày 1.1 đến ngày 27.7.2027, công tác truyền thông gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2027) sẽ được tổ chức. Nội dung trọng tâm là phản ánh kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng và giám định ADN.

Về hình thức, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trên nền tảng số và mạng xã hội; chú trọng tiếp cận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin liên quan.

UBND TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố và Sở Nội vụ kịp thời cung cấp thông tin về tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Thông tin được gửi về Sở VHTTDL để chuyển đến các cơ quan báo chí, phục vụ công tác tuyên truyền phù hợp.

Đồng thời, giao Sở VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng về tuyên truyền. Trong đó, ưu tiên tuyên truyền trên các loại hình báo chí, nền tảng số… nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.