Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kinh tế số ở các lĩnh vực then chốt

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN MAI)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi khẳng định: Công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, đóng vai trò là động lực tăng trưởng then chốt.

Thành phố Cần Thơ đặt chỉ tiêu cụ thể đưa tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GRDP vào năm 2030. Đây là thước đo thực chất nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên, lao động sang nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Dù sở hữu tiềm năng lớn về hạ tầng logistics, cảng biển, nông nghiệp trù phú và mạng lưới đào tạo uy tín, thành phố còn rất nhiều hạn chế như: quy mô kinh tế số chưa tương xứng, lực lượng doanh nghiệp công nghệ còn mỏng, ứng dụng số ở nhiều ngành chưa đồng đều và nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu hụt.

Hội nghị đã tập trung thảo luận định hướng giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là phát triển nông nghiệp số, du lịch số, logistics số và hoàn thiện phương pháp đo lường chỉ tiêu kinh tế.

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ giao Sở Khoa học và Công nghệ nhanh chóng tổng hợp, tham mưu ban hành các chính sách, cơ chế cụ thể ngay sau sự kiện nhằm hiện thực hóa mục tiêu đề ra.