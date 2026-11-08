Cần Thơ: Đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ dân

Tổ Công nghệ số cộng đồng phường Thuận Hưng hỗ trợ dân kích hoạt VNeID mức 2. (Ảnh: CHÍ THIỆN)

Bằng những việc làm cụ thể, sát với tình hình thực tế, Thuận Hưng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính tại địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về đợt cao điểm "100 ngày đêm số hóa hồ sơ đảng viên", Đảng bộ phường Thuận Hưng đã hoàn thành 100% việc scan 983/983 hồ sơ đảng viên. Qua kiểm tra, ký số xác nhận, toàn bộ 910/910 hồ sơ đã được đồng bộ thành công lên Cơ sở dữ liệu đảng viên, bảo đảm tính trung thực và nguyên trạng.

Bên cạnh đó, địa phương đã rà soát, làm sạch 100% dữ liệu tổ chức đảng và 41,43% dữ liệu đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Khối các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường cũng đã số hóa và cập nhật 100% hồ sơ cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ lên hệ thống.

Công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với dịch vụ công trực tuyến thu được những kết quả ấn tượng. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của phường đạt 99,8% (4.974/4.984 hồ sơ); tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 99,97%; tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đạt 96,96%.

Toàn bộ cán bộ, công chức (100%) được trang bị máy tính, chữ ký số công vụ và sử dụng thành thạo môi trường điện tử để xử lý công việc. 100% văn bản không thuộc phạm vi bí mật nhà nước đều được ký số và xử lý qua mạng.

Trao thiết bị điện tử và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các đại biểu Hội đồng nhân dân phường phục vụ công tác. (Ảnh: NGỌC TÂM)

Đặc biệt, việc triển khai Mô hình 4K: "Không viết-Không giấy tờ-Không cung cấp lại thông tin-Không phiền hà" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình giúp tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, lưu trữ; giảm thiểu tối đa việc người dân phải kê khai nhiều lần hoặc đi lại nhiều chuyến.

Từ nguồn kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số năm 2026 gần 1,6 tỷ đồng (trong đó bao gồm dự án chuyển đổi số hoạt động Hội đồng nhân dân phường), địa phương tích cực nâng cao năng lực công nghệ, tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (GenAI, Gemini, NotebookLM), trang bị máy móc hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Nhằm đưa các tiện ích số đến từng hộ gia đình, phường đã thành lập và duy trì 10 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 70 thành viên cùng 1 Đội phản ứng nhanh gồm 12 thành viên.

Thông qua phong trào "Bình dân học vụ số" và chiến dịch cao điểm hướng dẫn kích hoạt VNeID mức 2, địa phương đã kích hoạt tài khoản VNeID mức 2 đạt 96,23% (hơn 45.000 tài khoản). Nhiều tiện ích số đã được tích hợp trực tiếp lên tài khoản VNeID của người dân như: Bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, đăng ký xe và tài khoản an sinh xã hội.

Bà Trần Thị Xuyến, ở khu vực Phụng Thạnh 1 cho biết: “Nhờ các cháu ở phường hướng dẫn kích hoạt VNeID mức 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế lên hệ thống nên rất thuận lợi trong khám bệnh cũng như thực hiện các thủ tục hành chính khác. Thấy được tiện ích của việc này nên tôi tích cực tham gia dù bước đầu tiếp cận công nghệ còn khó khăn, hạn chế”.

Tập huấn công nghệ số cho đội ngũ cán bộ phường Thuận Hưng để phục vụ công tác. (Ảnh: NGỌC TÂM)

Riêng lực lượng Công an phường Thuận Hưng đã huy động lực lượng, phối hợp cùng các Tổ Công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích số, đồng thời lồng ghép cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác và sự đồng thuận trong dân.

Không chỉ dừng lại ở khối hành chính công, ứng dụng công nghệ còn lan tỏa mạnh mẽ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thuận Hưng đã vận động 192 doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là 37 doanh nghiệp mới thành lập, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào quản lý và sản xuất. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng.

Địa phương cũng hoàn thành quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Bánh tráng Thuận Hưng-Cần Thơ" và duy trì 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Bên cạnh những mặt đạt được, Thuận Hưng vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục như: Tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử chưa đồng đều ở một số chi bộ khu vực do hạ tầng thiết bị và kỹ năng thao tác của một số đảng viên lớn tuổi; tiến độ lập sổ sức khỏe điện tử và khám sức khỏe định kỳ cho người dân chưa đạt kỳ vọng.

Đồng chí Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Thuận Hưng nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Đảng ủy phường Thuận Hưng tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, các thủ tục như: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức, tạm thời và lấy ý kiến chi ủy nơi cư trú thực hiện qua Hệ thống Dịch vụ công của Đảng từ tháng 11/2026. Phường Thuận Hưng tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cho "Kỳ họp không giấy" của Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả hạ tầng mạng, phần mềm chuyên dùng, hoàn thiện cập nhật sổ sức khỏe điện tử gắn với khám sức khỏe định kỳ cho người dân.