Cần Thơ đầu tư mới 7.709 căn nhà ở xã hội hơn 12.430 tỷ đồng

Thông tin được UBND TP Cần Thơ báo cáo với đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn, làm việc với địa phương này về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, chiều 28/10.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng khối lượng thực hiện đủ điều kiện nghiệm thu còn thấp. Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp các đơn vị rà soát toàn bộ dự án, xác định rõ vướng mắc và trách nhiệm; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho những dự án có khả năng triển khai, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, không đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (trái) phát biểu tại buổi làm việc với TP Cần Thơ. (Ảnh: Duy Nhật)

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cũng đề cập sự thay đổi về nhu cầu nhà ở xã hội sau khi sáp nhập đơn vị hành chính tại một số khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ. Vì vậy, nhu cầu nhà ở xã hội cần được đánh giá lại để phù hợp với sự phân bố dân cư, việc làm và xu hướng dịch chuyển về trung tâm thành phố.

Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch và cơ cấu dự án phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, tránh tình trạng đầu tư nhưng thiếu người mua, người thuê. Từ đó, UBND TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét kéo dài thời gian thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 đến hết quý I/2027. Địa phương cam kết đẩy nhanh các dự án đã khởi công, hoàn thiện thủ tục đầu tư và rà soát quỹ đất công để tiếp tục mời gọi đầu tư.

Chia sẻ khó khăn với Cần Thơ nhưng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là chủ trương lớn nhằm bảo đảm an sinh, tạo điều kiện để người thu nhập thấp, công nhân và người lao động tiếp cận nhà ở phù hợp khả năng chi trả. Đây cũng là giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.

Đối với Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá thực chất khả năng hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 và làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời xây dựng phương án bù đắp khối lượng trong những năm tiếp theo để bảo đảm mục tiêu cả giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể là rà soát từng dự án, xác định số căn dự kiến hoàn thành trong năm 2027, tiến độ và trách nhiệm của chủ đầu tư; ưu tiên quỹ đất sạch, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tăng cường kiểm tra tiến độ theo tháng, quý. Những vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành chính cần được xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Sinh cũng yêu cầu Cần Thơ cần quyết liệt triển khai để tạo ra sản phẩm thực tế, đáp ứng nhu cầu nhà ở, hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030.

Một trong những dự án nhà ở xã hội tại Cần Thơ. (Ảnh: Duy Nhật).

Tại buổi làm việc, đại diện hai doanh nghiệp ở Cần Thơ đề nghị cơ quan chức năng bố trí thêm nguồn vốn cho người dân mua nhà ở xã hội. Vấn đề này được đại diện Bộ Xây dựng cho biết, năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội được phân bổ 6.305 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương để cho vay mua nhà ở xã hội, nhưng đã giải ngân hết vào cuối tháng 9. Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp xem xét bổ sung vốn.

Các chủ đầu tư cũng mong muốn người dân tiếp cận gói vay 120.000 tỷ đồng qua các ngân hàng thương mại (hiện đã có 13 ngân hàng tham gia với lãi suất ưu đãi khoảng 6,5%/năm đối với người mua nhà ở xã hội).

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, năm 2026, địa phương được giao hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, gồm 2.820 căn nhà ở xã hội và 180 căn nhà ở cho thuê. Giai đoạn 2026-2030, chỉ tiêu được giao là 16.900 căn.

Tính đến tháng 10/2026, Cần Thơ hoàn thành 724 căn, đạt 24,13% chỉ tiêu năm. Hai dự án đã hoàn thành gồm Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C (Block A), quy mô 420 căn, và Chung cư nhà ở xã hội 2 - An Phú Ecocity, quy mô 304 căn.

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư 6 dự án với tổng quy mô 7.709 căn, tổng vốn đầu tư 12.432 tỷ đồng. Trong đó, 3 dự án đã khởi công với tổng quy mô 4.035 căn.

Hai dự án khác dự kiến khởi công trong tháng 11/2026 là nhà ở xã hội Happy House tại phường Long Tuyền, quy mô 1.690 căn, và dự án nhà ở xã hội phường Thốt Nốt, quy mô 960 căn.

Dù nhiều dự án đang được triển khai, thành phố đánh giá khó hoàn thành chỉ tiêu năm nay do thời gian chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng kéo dài. Đặc biệt, chỉ tiêu năm 2026 tăng từ 1.897 căn lên 3.000 căn, trong khi phần lớn dự án vẫn ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoặc hoàn thiện hồ sơ.