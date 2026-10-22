Cần Thơ đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng làm đường Vành đai dài gần 20 km

Tại kỳ họp chuyên đề ngày 22/10, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sáng 22/10, các đại biểu đã thông qua tờ trình của UBND TP Cần Thơ bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ ngân sách địa phương.

Trong đó, dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ (nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C) được điều chỉnh tăng vốn gần 2.571 tỷ đồng, từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408,5 tỷ đồng.

Quốc lộ 91 ở Cần Thơ sẽ có tuyến nối với quốc lộ 61C bằng dự án Dự án Đường vành đai phía Tây.

Lý do tăng vốn được lý giải do chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tăng từ 985 tỷ lên hơn 2.262 tỷ đồng; chi phí xây dựng tăng từ 2.309 tỷ lên hơn 3.544 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án còn điều chỉnh cục bộ tim tuyến, bổ sung 5 cầu và cập nhật các khoản chi phí tư vấn, quản lý dự án cùng chi phí khác theo quy mô thực tế.

Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ được đầu tư từ vốn ngân sách trung ương và địa phương, có chiều dài khoảng 19,26 km, có điểm đầu giao quốc lộ 91, điểm cuối giao quốc lộ 61C tại Km1+400. Dự án dự kiến có 25 cây cầu, 14 vị trí cống thoát nước.

Riêng đoạn tuyến thuộc phạm vi khu quy hoạch An Bình - Mỹ Khánh (từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Đường tỉnh 923, dài khoảng 1,67 km) không thuộc phạm vi đầu tư của dự án. Đoạn này sẽ được đầu tư tại dự án khác đảm bảo kết nối, đồng bộ cho toàn tuyến.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Cần Thơ cũng thông qua tờ trình của UBND thành phố liên quan đến danh mục khu đất dự kiến thực hiện các dự án nhà ở thương mại thí điểm, với tổng vốn đăng ký 2.350 tỷ đồng.

Ba dự án trong danh mục này là Khu nhà ở thương mại Thạnh Hưng, do Công ty TNHH Đầu tư Ngân Phú đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 1.500 tỷ đồng; Khu chung cư KQ Riverview của Công ty TNHH MTV Gia Khánh Quốc, vốn đầu tư khoảng 150 tỷ đồng và nhà ở thương mại Mekong Hưng Phú của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và Xây lắp MEKONG, tổng vốn đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐND TP Cần Thơ cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách; phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Thông qua chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực; sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng; bãi bỏ 14 Nghị quyết do TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang trước đây ban hành…