Cần Thơ đầu tư hơn 500 tỷ đồng xây dựng đê phòng, chống sạt lở ở Cù Lao Dung

Lãnh đạo xã Cù Lao Dung (Cần Thơ) khảo sát và cắm biển cảnh báo sạt lở bờ sông Hậu trên địa bàn. (Ảnh: ĐÌNH QUÝ)

Dự án có tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Phần đê xây dựng nâng cấp, mở rộng với chiều dài hơn 49km. Các cầu trên tuyến đê được xây dựng đồng bộ với quy mô mặt cắt ngang của tuyến. Thời gian thực hiện dự án từ 2026-2029.

Cù Lao Dung nằm ở cuối nguồn sông Hậu, tiếp giáp trực tiếp với Biển Đông nên chịu áp lực rất lớn từ thiên tai. Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển diễn ra phức tạp, nhiều đoạn đê bao cũ bị triều cường phá vỡ hoặc nước tràn qua vào mùa mưa bão.

Hàng nghìn hộ dân thường xuyên đối mặt với nguy cơ ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề đến diện tích trồng cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản và diện tích rừng phòng hộ.

Tháng 8/2026, thành phố Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở khu vực Cù Lao Dung trên sông Hậu.

Dự án này nhằm hoàn thiện hệ thống đê sông theo quy hoạch góp phần phòng chống thiên tai, triều cường nước biển dâng, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ góp phần thúc đẩy phát triển nhanh bền vững, hài hòa về kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.