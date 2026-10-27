Cần Thơ đầu tư gần 1.600 tỷ xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ giai đoạn 2

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (giai đoạn 2). (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ngày 27/10, tại phường An Bình, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công dự án đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2, đoạn từ Mỹ Khánh đến Phong Điền, với tổng mức đầu tư gần 1.600 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Công trình được kỳ vọng hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực đô thị trung tâm với xã Phong Điền, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái của thành phố.

Dự án có chiều dài khoảng 5,3km, đi qua địa bàn phường An Bình và xã Phong Điền. Điểm đầu tại nút giao đường Nguyễn Văn Cừ và đường Bông Vang, điểm cuối tiếp giáp dự án Trung tâm thương mại Phong Điền, vuốt nối vào đường hiện hữu.

Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, nâng cao năng lực lưu thông và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân thành phố, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.597 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Dự án bao gồm xây dựng mới một đơn nguyên đường, nâng cấp, cải tạo đơn nguyên hiện hữu, xây dựng các cầu trên tuyến và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt mà còn cụ thể hóa định hướng quy hoạch, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố trong những năm tới.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, định hướng quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển theo mô hình đa cực, đa trung tâm, tăng cường kết nối giữa các không gian kinh tế, đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch; hướng đến xây dựng đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long; trong đó, khu vực An Bình và Phong Điền có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.

Đường Nguyễn Văn Cừ nối dài hiện hữu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng muốn phát triển nhanh, hạ tầng phải đi trước một bước; muốn thu hút đầu tư, giao thông phải thuận lợi, thông suốt; muốn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương cần có sự kết nối đồng bộ giữa các khu vực phát triển.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông từ khu vực đô thị trung tâm đến Phong Điền, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Tuyến đường cũng giúp kết nối thuận tiện hơn với các điểm du lịch, nhà vườn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, qua đó hỗ trợ thu hút du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, phát triển dịch vụ và tạo thêm việc làm cho người dân.

Cùng với đó, dự án góp phần mở rộng không gian đô thị, tạo điều kiện hình thành các khu dân cư, trung tâm thương mại, dịch vụ và công trình phục vụ cộng đồng theo quy hoạch, từng bước xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hài hòa với cảnh quan sinh thái đặc trưng của khu vực.

Để bảo đảm công trình phát huy hiệu quả, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu chủ đầu tư chủ động xây dựng kế hoạch triển khai khoa học, chặt chẽ; tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng và chi phí, kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đối với các đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, lãnh đạo thành phố yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ quy định về chất lượng công trình, an toàn lao động, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Thành phố đề nghị các đơn vị phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2028, với điều kiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại Lễ khởi công. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền phường An Bình, xã Phong Điền tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết kịp thời các thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và những vấn đề phát sinh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng dự án.

Ông Lê Minh Cường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết dự án được thành phố quan tâm đầu tư từ nhiều năm trước.

Do điều kiện nguồn lực trong từng thời kỳ, công trình được triển khai theo từng giai đoạn. Giai đoạn trước đã đầu tư một đơn nguyên đường cùng các công trình cầu và hạ tầng thiết yếu, đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tuyến đường chưa được đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch nên năng lực khai thác còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của khu vực.

Theo ông Lê Minh Cường, việc khởi công giai đoạn 2 đánh dấu bước chuyển từ công tác chuẩn bị đầu tư sang tổ chức thi công. Chủ đầu tư cam kết tập trung chỉ đạo, kiểm soát tiến độ, chất lượng, khối lượng và chi phí; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công trên tuyến đường hiện hữu đang khai thác.

Đại diện liên danh nhà thầu thi công, ông Hoàng Anh Giao, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, cam kết ưu tiên nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Ông Giao cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chức năng và người dân địa phương để công trình được triển khai thuận lợi, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Dự án đường Nguyễn Văn Cừ (giai đoạn 2) được đầu tư hoàn chỉnh mặt cắt ngang tuyến đường rộng 34 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè hai bên; trong đó, đơn nguyên đường bên phải được xây dựng mới, đơn nguyên hiện hữu bên trái được nâng cấp, cải tạo. Tuyến chính được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h./.